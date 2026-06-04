Slow Food Day 2026 ad Albenga: un gesto concreto per un futuro più pulito

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 16, il centro storico di Albenga ospiterà un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dall’associazione Plastic Free Onlus in collaborazione con la sezione albenganese di Slow Food, nell’ambito delle attività dedicate allo Slow Food Day.

L’appuntamento prevede una raccolta di rifiuti urbani con particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta, una delle forme di inquinamento più diffuse e spesso sottovalutate nei contesti cittadini.

L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e volontari in un’azione concreta di cura del territorio e di tutela dell’ambiente.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I volontari possono iscriversi attraverso il portale di Plastic Free al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15883/13-giu-albenga

Al termine della raccolta si terrà un momento di confronto e approfondimento sul tema “La plastica nel piatto”, con gli interventi di Robert Torrentea, referente locale di Plastic Free, e di Anna Cricenti per Slow Food.

L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’inquinamento da plastica sull’ambiente, sulla filiera alimentare e, di conseguenza, sulla nostra salute.

L’iniziativa vuole testimoniare quanto il problema della dispersione della plastica nell’ambiente sia vicino alla vita quotidiana di ciascuno e quanto sia importante promuovere consapevolezza e buone pratiche all’interno delle comunità locali.

La giornata si concluderà con un aperitivo organizzato da Slow Food presso Scola Beàr, in Piazza Trincheri, momento conviviale aperto ai partecipanti per condividere esperienze, idee e proposte a favore di un futuro più sostenibile.

Un’occasione per unire impegno civico, educazione ambientale e valorizzazione del territorio, contribuendo insieme a rendere Albenga sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita.