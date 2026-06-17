Sicurezza, l’assessore regionale Paolo Ripamonti al 3^ Convegno regionale della Polizia locale a Chiavari

Liguria. L’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti ha partecipato questa mattina al 3° Convegno Regionale della Polizia Locale, ospitato nell’Auditorium San Francesco di Chiavari.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra comandanti, operatori della Polizia Locale, istituzioni ed esperti sui temi della sicurezza urbana e dell’evoluzione normativa del settore, richiamando a Chiavari agenti e rappresentanti dei corpi di Polizia Locale anche da altre regioni.

“La Polizia Locale rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e vicinanza ai cittadini – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti – In un momento in cui è all’esame del Parlamento la riforma del comparto, è importante continuare a investire su strumenti e misure che possano supportare concretamente il lavoro degli agenti. Regione Liguria è impegnata a fianco dei comuni attraverso i bandi per la videosorveglianza e altre iniziative dedicate alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di fornire agli operatori risorse sempre più efficaci per svolgere il proprio servizio”.

“Ringrazio i comandanti e tutti gli agenti presenti per la professionalità, il senso del dovere e l’impegno quotidiano con cui garantiscono sicurezza e tutela delle nostre comunità.”