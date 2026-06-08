Si fingono broker e sottraggono 135mila euro ad un anziano savonese: 5 persone denunciate dai carabinieri a Loano

Loano-Borghetto-Valbormida. I carabinieri di Loano, al termine di una minuziosa attività di analisi dati, hanno denunciato 5 italiani e stranieri, di età compresa tra i 32 e gli 80 anni e residenti nel centro-nord Italia, indiziati di aver perpetrato un’articolata truffa in concorso, protrattasi dal luglio 2025 al marzo di quest’anno.

Fingendosi broker finanziari, hanno ottenuto l’illecita corresponsione di una cifra superiore ai 135mila euro da un anziano della provincia di Savona.

Sempre i carabinieri di Loano hanno denunciato anche un 44enne savonese, reo di aver eseguito una falsa vendita online, ed aver ricevuto indebitamente la cifra di 600 euro.

I carabinieri di Sassello, invece, hanno denunciato un 34enne della Val Bormida, impossessatosi di un orologio di valore, per il quale avrebbe finto la riparazione.

È savonese è anche il 74enne denunciato dalla Stazione di Borghetto Santo Spirito, per aver sottratto la somma di 500 euro da un distributore bancomat, cifra fornita in seguito alla digitazione da parte di un’anziana, che non si era accorta che il denaro era depositato nell’apposito spazio dell’erogatore.