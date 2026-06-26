Show di Brumotti ad Andora, Calizzano in Festa, Luceto “A Tutta birra” e Cengiadi: weekend ricchissimo di appuntamenti da non perdere

Savonese. L’estate entra sempre più nel vivo e di conseguenza anche il ricchissimo calendario di manifestazioni ed eventi di tutta la provincia. Saranno tantissimi gli appuntamenti da non perdere a cominciare dalla Festa di inizio estate a Calizzano e lo show di Bike Freestyle con Vittorio Brumotti ad Andora. Per gli amanti dello sport c’è anche il ritorno delle Cengiadi, mentre per chi ama la birra l’appuntamento è a Luceto con il “Summer Fest”. A Ceriale torna il Mercato Riviera delle Palme, a Quiliano la Festa dell’Albicocca, infine ad Albissola c’è il secondo appuntamento della rassegna Parole Ubikate in mare con Massimo Franco. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

FESTA DI INIZIO ESTATE A CALIZZANO

Il 27 giugno il Castello di Calizzano si accende con la Festa di Inizio Estate

Dal tramonto fino a notte inoltrata vi aspettano musica, buon cibo e tanta voglia di stare insieme

Nel pomeriggio ci sarà anche la PEDALAPPA, l’escursione in bici tra i sentieri della valle, prima di ritrovarci tutti al castello per la festa!!

Saliremo in sella tra boschi, sentieri e panorami mozzafiato, condividendo la passione per la montagna e la bicicletta. Un percorso di media difficoltà aperto a tutti, per vivere insieme un pomeriggio di sport, natura e divertimento.

Iscrizione, assicurazione, cena al Castello e una consumazione incluse nel prezzo.

Quota di partecipazione: 30€

Ritrovo: Piazza dei Fiammiferi – Calizzano

Programma della festa:

19:30 Apertura casse

20:00 allietamento musicale con i Clan Batexe

22:30 si balla con DJ TURBO

Nel menù:

Hamburger, Salsiccia, Patatine fritte, Frittelle dell’orto, Condiglione, Salame dolce

Castello di Calizzano

Per Info: Lorenzo – WhatsApp 3345699499

Una notte d’estate tra amici, musica e buon cibo sotto le stelle

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

I SALTI E LE EVOLUZIONI DI BRUMOTTI ARRIVANO AD ANDORA

Sabato 27 giugno alle 21, ad Andora, in piazza Caduti di Nassiriya grande esibizione di Bike Freestyle con Vittorio Brumotti e il suo team di grandi campioni. Vittorio Brumotti, originario di Finale Ligure, atleta di fama internazionale, detentore di 11 Guinness World Records, famoso personaggio televisivo e ambasciatore del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, sarà ad Andora sabato 27 giugno per realizzare uno spettacolo esclusivo insieme al suo team di bikers.

L’appuntamento sarà a partire dalle 21 in piazza Eroi di Nassiriya.

Una presenza non casuale quella di Vittorio Brumotti. Il famoso campione ha infatti esplorato il territorio di Andora attraversando in bike Borgo Castello, i sentieri, la pista ciclabile, il litorale ed il porto, per realizzare un video promozionale e raccontare un’esperienza unica. Immagini che saranno inserite anche nella campagna di promozione dei sentieri andoresi: oltre 40 chilometri di percorsi, suddivisi in cinque anelli, di cui l’Amministrazione comunale ha garantito la pulizia continuativa affinché siano a disposizione degli appassionati bikers e di trekking 365 giorni l’anno.

Un aspetto che rende l’appuntamento di sabato 27 giugno un evento che va ben al di là della serata che si preannuncia spettacolare grazie alle incredibili evoluzioni che lo hanno reso noto e amato dal pubblico.

Qui i dettagli sull’evento

TORNANO LE CENGIADI

Il 26-27-28 Giugno a Cengio ci saranno tre giorni di sport, musica, food, solidarietà e divertimento per tutte le età! Tornano infatti le Cengiadi che, come di consueto, offriranno, eventi & intrattenimento (Concerti e show serali!), tornei a Squadre (Calcio a 5, Basket 3vs3, Volley…), fitness & Corsi (Per tenersi in forma insieme), giochi Tradizionali (Ping Pong, Tiro alla fune, Rotoballe e molto altro), outdoor & Eventi Speciali (Passeggiate e natura, Dog Trekking, Mountain Bike, visite guidate ecc.).

Qui il programma completo della manifestazione

LUCETO VA “A TUTTA BIRRA”

Dal 26 al 28 giugno la frazione di Luceto si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Luceto a Tutta Birra”, l’appuntamento estivo organizzato dal C.R.C.S. Luceto con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore.

Tre serate all’insegna della convivialità, della buona cucina e dell’intrattenimento musicale animeranno il cuore della frazione a partire dalle ore 19.30, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per vivere l’estate in un’atmosfera di festa.

Protagoniste dell’evento saranno le birre artigianali, accompagnate da un’ampia proposta gastronomica pensata per soddisfare tutti i gusti. A completare il programma, la musica dal vivo con tre appuntamenti dedicati agli amanti delle cover e del rock:

Venerdì 26 giugno: Uma Reulis Live Cover Band

Sabato 27 giugno: Queen Lover

Domenica 28 giugno: Never Too Late

Per l’occasione saranno presenti numerosi chioschi e stand gastronomici che proporranno un’ampia selezione di birre artigianali provenienti da diversi birrifici liguri, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare stili e sapori unici, dalle lager più fresche alle IPA più aromatiche, fino alle birre speciali e stagionali.

Ad accompagnare le degustazioni non mancherà il buon cibo. Gli stand culinari prepareranno sul momento specialità per tutti i gusti: panini gourmet, piatti tipici del territorio, fritti sfiziosi e dolci artigianali, per un’esperienza gastronomica completa da condividere con amici e famiglia.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà la presenza di gruppi musicali e artisti dal vivo che si alterneranno sul palco durante tutta la manifestazione. Intrattenimento e spettacoli accompagneranno le serate creando un ambiente festoso e coinvolgente per tutte le età.

Qui tutte le informazioni sull’evento

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME TORNA A CERIALE

La decima tappa del tour 2026 del Mercato Riviera delle Palme domenica 28 giugno riporta a Ceriale i migliori ambulanti della Liguria.

Il lungomare Diaz dalle 8 alle 19.30 sarà animato da tantissimi banchi con un vasto assortimento delle novità e delle nuove collezioni con prodotti di qualità. Un’occasione per trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui tutte le informazioni sul festival

A QUILIANO LA FESTA DELL’ALBICOCCA

L’estate a Quiliano si inaugura con l’attesissima Festa dell’Albicocca, appuntamento simbolo del territorio che celebra il celebre frutto presidio Slow Food “Albicocca di Valleggia”.

L’imperdibile manifestazione, promossa dalla Città di Quiliano, è organizzata dal Comitato Integrato di Via C.I.V. Vivi Valleggia e dalla Società Cattolica San Giuseppe APS di Valleggia e si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2026 presso il Campo Sportivo di Valleggia in via San Pietro, con una anticipazione prevista domenica 21 giugno 2026 presso la casa gialla al Campo di San Pietro in Carpignano, dove la Proloco Quiliano organizza la cena “APERICOT”. Per informazioni e prenotazioni cell. 347/7418914 o info: https://prolocoquiliano.altervista.org.

Anche quest’anno la Regione Liguria ha concesso il proprio patrocinio, riconoscendo il valore dell’evento nella promozione delle eccellenze agricole, delle tradizioni locali e del territorio quilianese.

Tre giornate ricche di appuntamenti coinvolgeranno grandi e piccini tra incontri tecnici, degustazioni, stand gastronomici, musica dal vivo, intrattenimento e iniziative dedicate alla valorizzazione dell’albicocca di Valleggia.

La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 26 giugno alle ore 17.00 con il convegno tecnico presso il campo sperimentale dell’albicocca di Valleggia al Parco San Pietro in Carpignano.

Tra gli appuntamenti più attesi:

“APERICOCCA POINT”

Cena in Campo

Fingerlips – Tributo agli Anni ’80

Capovolti Vasco Tribute

5° Trofeo “Il Giro dell’Albicocca”

Patto di Gemellaggio tra Quiliano e Costigliole Saluzzo

Albicocca 2026 con il Mitico Mimmo DJ

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti aree espositive dedicate alle associazioni del territorio, spazi per bambini con gonfiabili e attrazioni, oltre alla partecipazione dell’illustratrice e fumettista Elena Terzi con “Natural Animal e Fantasy”.

Qui tutte le informazioni sull’evento

PAROLE UBIKATE IN MARE PROSEGUE CON MASSIMO FRANCO

Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 di Parole Ubikate in Mare, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona.

Domenica 28 giugno, alle 21.15, ad Albissola Marina:

MASSIMO FRANCO

Papi, dollari e guerre

Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV

(Solferino)

Il degno capitolo finale di un’epopea politico-religiosa che permette di analizzare l’elezione del nuovo papa da un’angolazione storica inedita, nella consapevolezza che a Leone XIV oggi è affidato il compito immane di pacificare e ricucire una Chiesa lacerata.

Secondo Massimo Franco (giornalista e saggista politico commentatore del Corriere della Sera) con l’elezione di un papa statunitense, l’ultimo Conclave ha sancito il tramonto dell’eurocentrismo di un Vaticano impoverito e diviso. Il nuovo corso di Leone XIV va letto però alla luce di una lunga e tormentata marcia sotterranea, che ha visto il cattolicesimo americano giocare spesso un ruolo cruciale. Le chiavi per spiegare quanto è accaduto sono insieme strategiche, dottrinali e finanziarie.

Tutti gli appunOre 21,15 Ingresso gratuito

Direzione artistica Renata Barberis e Lorenzo Caviglia

A cura dell’associazione Parole ubikate, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca e Fondazione De Mari CR Savona

In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto in luoghi adiacenti (Chiesa di Sant’Andrea a Savona e Oratorio di san Giuseppe ad Albissola) oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della rassegna per conferme o eventuali modifiche di calendario

Qui il programma completo della manifestazione

AD ALBENGA UN EVENTO DEDICATO AL FITNESS

Dal 26 al 28 giugno 2026, il lungomare di Albenga tornerà a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto con la nuova edizione di Un Mare di Fitness, l’evento realizzato con contributo e patrocinio del Comune di Albenga e organizzato da Timothy Oddera e Mimma Iemma di Target Albenga e che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all’aria aperta.

Per tre giorni, cittadini, turisti, famiglie, atleti e semplici curiosi potranno partecipare gratuitamente a numerose attività sportive tra le quali Pilates, Yoga, Kangoo Jumps, Zumba, Water Cross, Scherma, Space Jump, Bushido, Kettlebells, Total Body, Kickboxing, Pugilato, Fit Boxe, Marcia Acquatica e molte altre, oltre a spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere persone di ogni età.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano i tornei di Street Soccer, Street Basket e Beach Volley, che vedranno la partecipazione di squadre e appassionati provenienti da diverse realtà del territorio.

Venerdì 26 giugno la serata sarà impreziosita da un appuntamento di grande prestigio: alle ore 19.45 andranno in scena i Campionati Italiani di Savate, organizzati da Federkombat, che porteranno ad Albenga alcuni dei migliori atleti della disciplina a livello nazionale e che decreteranno chi parteciperà ai prossimi Campionati del Mondo che si svolgeranno a settembre in Bulgaria.

Sabato 27 giugno alle ore 21.30 spazio all’eleganza, allo sport e al divertimento con Mr & Miss Fitness, il concorso che vedrà protagonisti ragazzi e ragazze in una serata all’insegna dell’energia e della voglia di mettersi in gioco.

Non mancherà l’immancabile sfilata di moda firmata Target Albenga che presenterà la collezione estiva sportiva 2026.

Domenica 28 giugno a partire dalle ore 9 si comincia con la 3a edizione della Corsa del Mare, una camminata corsa non competitiva aperta ad adulti e bambini che unisce sport e solidarietà infatti l’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto Gaslini di Genova per l’acquisto di macchinari destinati al reparto di neurooncologia.

A chiudere la manifestazione domenica sera alle 21.30 sarà la musica dal vivo con il concerto degli Amarcord, che accompagnerà il pubblico nel gran finale.

Tra un allenamento e una sfida sportiva, i partecipanti potranno ricaricarsi presso i food trucks e punti ristoro presenti per tutti i tre giorni della manifestazione.

Qui i dettagli sull’evento

A SPOTORNO C’E’ IL LUNA PARK

L’estate 2026 si illumina con il ritorno del Luna Park di Spotorno, pronto ad accogliere residenti, turisti e famiglie dal 27 giugno al 29 agosto nella suggestiva Località Serra. Per oltre due mesi, il parco divertimenti offrirà serate all’insegna dell’allegria, dell’adrenalina e dello svago, con attrazioni pensate per tutte le età, dalle giostre dedicate ai più piccoli fino alle attrazioni più emozionanti per ragazzi e adulti.

Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle ore 20.00 all’1.00, trasformando ogni serata estiva in un’occasione speciale per vivere momenti di divertimento in compagnia, in un’atmosfera colorata e coinvolgente

Promozioni e iniziative speciali

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile e coinvolgente, il Luna Park propone appuntamenti settimanali dedicati ai visitatori:

Martedì Promozione: prezzi speciali da 2 a 3 euro su una selezione di attrazioni (promozione non cumulabile con altre offerte).

Giovedì Speciale: oltre alle offerte dedicate, i visitatori potranno ricevere un gadget a sorpresa, fino a esaurimento scorte.

Un punto di riferimento dell’estate ligure. Con le sue luci, la musica, le attrazioni e l’atmosfera festosa, il Luna Park di Spotorno rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta la Riviera e dalle località turistiche limitrofe.

«Il divertimento che ti accende» è il motto dell’edizione 2026, un invito a vivere ogni serata come un’esperienza da condividere con amici e famiglia, tra emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili.

Informazioni utili

Località Serra – Spotorno (SV)

Dal 27 giugno al 29 agosto 2026

Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 01.00

Attrazioni per grandi e piccini

Promozioni speciali ogni martedì e giovedì

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social ufficiali del Luna Park di Spotorno o contattare l’organizzazione all’indirizzo email: lunaparkspotorno@gmail.com.

Qui i dettagli sul luna park

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.