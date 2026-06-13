Sharin Judo, un finale di stagione perfetto: successo nella gara a squadre di Recco

Savona. Dopo una stagione sportiva ricca di successi per tutti i suoi allievi, lo Sharin Judo ha concluso l’annata agonistica sabato 13 giugno con il finale perfetto, vincendo la gara a squadre riservata alla categoria Ragazzi organizzata dalla Polisportiva Pro Recco.

Gara a squadre che ormai è un appuntamento fisso della chiusura di stagione, alla quale hanno partecipato otto squadre provenienti da tutta Italia. I ragazzi dello Sharin, dopo una falsa partenza, hanno saputo recuperare vincendo tutti gli scontri seguenti, portandosi in fine al primo posto della competizione. Dietro lo Sharin Judo si sono piazzate squadre provenienti da Torino, Genova e Reggio Emilia.

Insomma una giornata che chiude degnamente l’anno agonistico, ricco di soddisfazioni, non solo per gli atleti; in questi giorni infatti la palestra ha visto il tecnico Mirco Mirengo raggiungere il grado di Istruttore e proprio oggi, in concomitanza della gara, i tecnici Andrea Carlevarino e Samuele Sirello hanno concluso un ciclo iniziato tanti hanno fa raggiungendo il grado di Maestri.

Un finale che riempie di gioia tutto l’ambiente e che prospetta lo Sharin Judo in un 2026/2027 ancora più competitivo. Il presidente Igor Piperis si dice “entusiasta di questo gruppo che da ormai svariati anni è artefice di un movimento judoistico che riesce a distinguersi in ambito nazionale in tutte le classi di età, dai bambini di 3/4 anni fini ai più maturi Junior/Senior”.