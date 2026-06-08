Serie D. Celle Varazze vicino ad Alberto Corradi, primi voci di mercato per il Millesimo

Saranno dimezzate le squadre savonesi nel Girone A della Serie D dopo la promozione in Serie C del Vado e la retrocessione della Cairese. Celle Varazze e Millesimo hanno fatto trapelare poco in questa prima parte di post season.

Partendo dalla civette, all’Olmo-Ferro si lavora per portare in panchina mister Alberto Corradi. L’ex collaboratore di Juric e tecnico di Arenzano e Campomorone proverà a proporre il suo gioco basato su ritmo alto, pressing e gioco d’attacco anche in quarta serie. Bocche cucite per ora in casa Celle Varazze ma le prime indiscrezioni parlano di una rosa che sarà formata da tanti giovani, qualcuno anche proveniente dalla Juniores, guidati da alcuni senatori scelti con oculatezza. Il club dopo una crescita rapida – in due anni dalla Promozione alla Serie D – cercherà di strutturarsi maggiormente e di mantenere la categoria.

In casa Millesimo, invece, la prima operazione di mercato potrebbe essere quella che riguarda l’attaccante Davide Villa. Comasco classe 2002, ha giocato l’anno scorso nel Rivasamba, segnando 17 goal nel campionato di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, ha vestito anche le maglie dell’Empoli (nella Primavera), Portogruaro, Carpi e Derthona. In porta, potrebbe arrivare dalla Carcarese il classe 2008 Alessandro Sciascia.