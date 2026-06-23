Serie D, Celle Varazze: Corradi ai dettagli e potrebbero esserci grosse novità societarie

Permane il silenzio in casa Celle Varazze. Dopo la salvezza conquistata senza passare dai playout con mister Boschetto, non sono giunte ufficialità dal quartiere generale delle Civette. Solo la smentita a un articolo comparso su un quotidiana locale, attraverso il quale la società ha affermato: “Nessun conto in rosso, già al lavoro per perfezionare iscrizione in D”. E pare, infatti, che anche le ultime mensilità dei giocatori siano state regolarmente saldate.

La novità più grande potrebbe essere rappresentata da nuovi ingressi societari di rilievo. Tra le possibili novità, circola quella rappresentata dall’imprenditore romano Gianluca Mansueto. Attivo nel settore “food” con l’azienda Quality Pan, era anche tra i nomi papabili per rilevare il Sestri Levante dal presidente Risaliti.

L’eventuale ingresso, sempre stando alle indiscrezioni, non significherebbe un addio a Stefania Villa, che rimarrebbe con un ruolo apicale nel club. Anche a livello tecnico, la strategia societaria sarà portata avanti da Umberto Barletta mentre l’allenatore prescelto, Alberto Corradi, dovrebbe essere ufficializzato a stretto giro.