Serie C, il Vado annuncia la conferma di Diego Vita: “Certe storie meritano di continuare”

Lo aveva detto a margine della vittoria promozione del Vado contro la NovaRomentin che sarebbe rimasto volentieri. Le dichiarazioni del ds Mancuso sulla rivoluzione potevano far pensare a un addio del bomber Diego Vita. Ma così non è stato perché, come scrive il club: “Certe storie meritano di continuare”.

Dopo quella di Bussaglia, il club del presidente Franco Tarabotto ha ufficializzato la conferma dell’attaccante per il prossimo campionato di Serie C.

Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box a lungo, Vita ha segnato tra campionato e poule scudetto ben 11 goal. Mentre l’anno precedente era arrivato a quota 22.