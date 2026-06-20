Serena De Felice nuova presidente del Lions Club Albenga Host

Garlenda. Si è tenuto presso il Golf Club di Garlenda il passaggio delle cariche del Lions Club Albenga Host, ultimo atto dell’anno sociale presieduto da Stefano Siniscalchi, a cui succederà dal primo luglio la dottoressa Serena Felice.

Siniscalchi ha ripercorso le attività di servizio che hanno costellato la sua presidenza: dlla festa” I Lions e la Luna” nel giugno scorso che raccolto 8000 euro, passando per il sostegno all’ ANFFAS Albenga Aps attraverso la donazione di camere da letto per “Casa Enrica – Dopo di noi” o ad “Un passo alla volta” o ancora all’ ADSO. Il club è stato attivo anche nel volontariato attivo con la partecipazione alla Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare, mentre i soci medici si sono dedicati a screening della vista, educazione all’igiene orale nelle scuole, incontri formativi nei centri anziani, corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e sensibilizzazione sull’ Alzheimer.

In favore del territorio e della cultura, il club ha sostenuto il progetto di riordino, catalogazione e valorizzazione dei documenti antichi conservati presso l’ Archivio Storico della Diocesi di Imperia ed Albenga.

Importante il risultato in ambito di crescita associativa, con il club che arriva a toccare i 50 soci grazie agli ingressi di 4 nuovi soci: a Manuela Garassino e Guido Lugani, ammessi nei mesi precedenti, si sono aggiunti con apposita emozionante cerimonia durante la serata il dottor Pier Francesco Ferro, commercialista di Albenga, socio di Assostudio con sede ad Albenga ed Alassio, e Giovanni Torrengo, imprenditore, quest’ultimo agli ultimi giorni da socio del Leo Club Albenga, da lui presieduto per due anni, entrambi spillati dalla Governatrice Eletta Nicoletta Nati, presente per l’occasione, che ha avuto modo di ringraziare il club per gli sforzi profusi ed ancor più per quelli.. “promessi”, visto che ben 9 soci ricopriranno incarichi distrettuali nel suo anno sociale, la cui Assemblea di Apertura sarà organizzata proprio dal Lions Club Albenga Host, il cui coordinamento è stato da lei affidato a Dario Zunino.

Grande attenzione è stata riservata proprio al Leo Club Albenga che ha beneficiato di un comitato ad hoc in cui il Leo Advisor Diego Turco è stato coadiuvato da Mara Grossi e Dario Zunino per dare nuova linfa a quello che resta oggi il club Leo più antico d’Italia, presieduto per il prossimo anno sociale da Mattia Baruchello, mentre la attuale presidente Rebecca Pignataro andrà a ricoprire la carica di presidente del distrettuale.

Prima di passare il testimone, Stefano Siniscalchi ha avuto l’onore di premiare 4 soci per la loro duratura appartenenza: hanno ricevuto infatti la chevron per i 25 anni Carlo Basso, Mario Saccone e Mattia Righello, mentre Guido Fossati è stato celebrato per i suoi ben 50 anni di imprescindibile apporto.

La presidente entrante Serena De Felice ha quindi avuto modo di presentare il direttivo del club, a trazione femminile, con primo vicepresidente Manuela Garassino e seconda vicepresidente Mara Grossi; ricopriranno gli altri ruoli apicali Guido Fossati, tesoriere, Alessandro Colonna segretario, Cristina Siniscalchi cerimoniere, Jolanda Gurnari censore ed infine i consiglieri Teresiano Defranceschi e Giancarlo Mancuso.

La presidente ha ringraziato i soci per la fiducia e Nicoletta Nati per la vicinanza, testimoniata dalla sua presenza, per poi condividere la sua interpretazione del lionismo: “L’anno che si appresta ad iniziare ci vedrà protagonisti se sapremo esprimere entusiasmo, tolleranza e collaborazione, poichè il successo del nostro club, in termini di risultati, dipende dalla forza del nostro fare insieme. Lavoreremo nel segno della continuità anzitutto nei nostri valori fondamentali, quindi nell’unico intento di servire e continuità anche con la prosecuzione di quei service già in corso che ritengo più utili. Non mancheranno novità, a partire da un tema, che è quello della prevenzione, che vorrei fosse un filo conduttore per diverse iniziative che mi propongo di promuovere, ma anche novità volte a una maggiore partecipazione attiva, coinvolgendo, attraverso un’ opera di informazione su chi siamo e cosa facciamo, anche più persone sul nostro territorio, trovandole tra chi abbia piacere di mettersi al servizio del prossimo”.