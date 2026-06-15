Segno, in arrivo un nuovo elettrocardiografo: il 17 giugno la consegna

Quiliano. Grazie alla generosità del pubblico che, lo scorso anno, il 23 luglio 2025, ha assistito numeroso allo spettacolo “Ospedalissea” realizzato dal Medical Mystery Tour (personale medico e paramedico dell’Ospedale San Paolo di Savona), coadiuvato dal Lions Club “Vada Sabatia”, sono stati raccolti i fondi necessari all’acquisto di un elettrocardiografo per l’ambulatorio di Segno, che mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 18, verrà consegnato agli infermieri responsabili del centro, ad uso della Comunità.

Parteciperanno all’incontro Autorità Comunali, Anteas e rappresentanti del Lions Club “Vada Sabatia” che ha promosso l’acquisto.

“La cittadinanza è invitata”, fanno sapere dal Comune.