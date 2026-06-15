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Segno, in arrivo un nuovo elettrocardiografo: il 17 giugno la consegna

Lo strumento, acquistato grazie ai fondi raccolti durante lo spettacolo benefico del Medical Mystery Tour con il Lions Club Vada Sabatia, sarà consegnato agli infermieri dell’ambulatorio di Segno alla presenza delle autorità e delle associazioni del territorio

Generico giugno 2026

Quiliano. Grazie alla generosità del pubblico che, lo scorso anno, il 23 luglio 2025, ha assistito numeroso allo spettacolo “Ospedalissea” realizzato dal Medical Mystery Tour (personale medico e paramedico dell’Ospedale San Paolo di Savona), coadiuvato dal Lions Club “Vada Sabatia”, sono stati raccolti i fondi necessari all’acquisto di un elettrocardiografo per l’ambulatorio di Segno, che mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 18, verrà consegnato agli infermieri responsabili del centro, ad uso della Comunità.

Parteciperanno all’incontro Autorità Comunali, Anteas e rappresentanti del Lions Club “Vada Sabatia” che ha promosso l’acquisto.

“La cittadinanza è invitata”, fanno sapere dal Comune.

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