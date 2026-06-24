Segnalati nuovi casi della “truffa del contatore” a Loano: i consigli della Polizia Locale

Loano. Pare essersi ripresentata, a Loano, la “truffa del contatore” che già tra il 2022 e il 2023 era stata messa in atto ripetutamente proprio nel ponente savonese.

Il modus operandi è il solito: i malintenzionati manomettono i contatori condominiali tagliando i fili e facendo scattare i salvavita; poi lasciano nelle vicinanze delle case rimaste al buio un biglietto con il loro numero di telefono, rendendosi disponibili per le riparazioni (ovviamente a pagamento).

Una truffa che, come detto, pare essere stata messa nuovamente in atto a Loano.

Per questo motivo, la Polizia Locale loanese ha voluto fornire una serie di consiglio per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli: “A seguito di alcune recenti segnalazioni relative ad anomalie riscontrate sui contatori dell’energia elettrica nel Comune di Loano, la Polizia Locale invita i cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto in caso di improvvisi distacchi di corrente.

È emerso infatti che, in alcuni casi, dopo danneggiamenti intenzionali ai cavi dei contatori, vengono lasciati nelle vicinanze biglietti, foglietti o adesivi con numeri di telefono da contattare per presunti interventi urgenti”.

“Si tratta di comportamenti che possono nascondere tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Non chiamare numeri trovati sui bigliettini o comunque lasciati in modo informale nei pressi dei contatori. Rivolgiti esclusivamente a tecnici qualificati di fiducia o al personale ufficiale del gestore. In caso di guasto o interruzione di corrente, utilizza solo i canali ufficiali, contattando il numero verde del distributore riportato sulla bolletta o sul contatore. Se noti danni visibili ai cavi o sospetti una manomissione, informa tempestivamente le autorità.”