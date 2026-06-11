Le scuole di Ortovero sono frequentate da circa 300 alunni provenienti da otto comuni del territorio. Gli studenti usufruiscono di una mensa con cucina interna, recentemente rinnovata grazie ai fondi del PNRR, e di un servizio di trasporto scolastico garantito da due scuolabus che percorrono complessivamente circa 150 chilometri al giorno, servendo anche i comuni limitrofi.

L’intervento principale realizzato negli ultimi anni ha riguardato l’adeguamento alle normative di sicurezza sismica dell’intero plesso scolastico, attraverso un importante progetto di consolidamento strutturale finanziato con un milione di euro di fondi PNRR.

Un ulteriore finanziamento di 350 mila euro, sempre nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha consentito la completa riqualificazione della mensa e della cucina, con il rinnovo delle attrezzature, oltre all’installazione di un ascensore per migliorare l’accessibilità della struttura.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre fatto il punto sul nuovo asilo nido in frazione Pogli, opera finanziata con oltre un milione di euro di fondi PNRR. I lavori sono ormai nella fase conclusiva e la struttura sarà presto a disposizione delle famiglie del territorio.

La presentazione ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il 130° anniversario della nascita di Sandro Pertini, ricordando la figura dell’amato Presidente della Repubblica al quale, dal 2006, sono intitolate le scuole del Comune di Ortovero, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Alassio.

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Scuole Ortovero, la presentazione degli interventi da 2,3 mln di euro realizzati con il Pnrr

Durante l’evento è stato proiettato un video dedicato alla Casa Museo Pertini-Voltolina di Roma, situata nei pressi della Fontana di Trevi, iniziativa curata da Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission.

Alla visita sugli interventi di riqualificazione scolastica hanno partecipato il vice prefetto reggente della provincia di Savona Alessandra Lazzari, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Jan Casella, i sindaci di Garlenda, Vendone, Onzo e Arnasco, quest’ultimo anche in rappresentanza della Provincia, nonché il presidente del Consiglio comunale di Albenga. Tutti hanno potuto visitare i tre livelli del plesso recentemente ristrutturato.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Alassio. La dirigente scolastica, Sabina Poggio, ha illustrato il modello didattico DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), che sta attirando numerose nuove iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado. Per l’anno scolastico 2026-2027, con 64 alunni iscritti, saranno attivate tre classi prime.

“Abbiamo voluto ricordare tutti i sindaci, gli amministratori, gli insegnanti e il personale impegnato nei servizi di supporto alle scuole che, con continuità e dedizione, hanno lavorato per il consolidamento e la crescita di questa importante realtà educativa. Dopo tanti anni di amministrazione, mi sono sentito in dovere di esprimere, a nome dell’intera comunità ortoverese, una profonda gratitudine” ha dichiarato il sindaco di Ortovero, Osvaldo Geddo.

Il primo cittadino ha inoltre espresso particolare soddisfazione per il lavoro svolto dal geometra comunale Andrea Rupo, dai progettisti incaricati e dalle imprese esecutrici, che hanno portato a termine gli interventi rispettando i tempi previsti, con scadenza fissata a giugno 2026.

Il complesso degli interventi realizzati e in fase di completamento rappresenta un investimento superiore a 2,3 milioni di euro, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza, l’innovazione e la qualità dei servizi scolastici destinati alle nuove generazioni.