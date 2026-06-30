Scontro tra due moto sulla via Aurelia a Celle Ligure: due feriti

Celle Ligure. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia di Levante a Celle Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 30, si è verificato uno scontro tra due moto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi, in tutto due le persone rimaste ferite: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa cellese e il 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le loro condizioni non sono giudicate gravi: fortunatamente, nonostante la dinamica del sinistro, non hanno riportato traumi o lesioni significative.

Forse una manovra azzardata di una delle due moto all’origine dello schianto, tuttavia sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti del caso.