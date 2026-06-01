Scontro moto-auto ad Alassio: due persone ferite trasportate al Santa Corona

Alassio. Incidente stradale nel primo pomeriggio ad Alassio, in via Richard West.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, una moto avrebbe tamponato un’auto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Alassio, insieme all’automedica del 118, per prestare le prime cure e stabilizzare il ferito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

L’episodio si è concluso con due persone ferite e trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.