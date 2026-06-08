Savona, un uomo trovato con un coltello durante i controlli. Cinque persone denunciate dalla polizia di Stato nel weekend

Provincia. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate della città e ai luoghi di aggregazione.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, le Volanti della Questura di Savona hanno effettuato numerosi controlli che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di cinque persone per diversi reati, a conferma della costante presenza della Polizia di Stato sul territorio.

Nel dettaglio, durante un servizio di controllo nella zona di Piazza Leon Pancaldo, gli operatori hanno proceduto al controllo di tre persone che si trovavano in evidente stato di alterazione alcolica. A seguito degli accertamenti, uno dei soggetti, cittadino straniero con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è risultato destinatario di un Ordine del Questore di Torino, notificato nel gennaio scorso e mai ottemperato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato inoltre trovato in possesso di un coltello multiuso. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere e per l’inottemperanza al provvedimento del Questore, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta.

Sempre nel corso del fine settimana, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti presso il centro commerciale cittadino a seguito della segnalazione degli addetti alla vigilanza che avevano fermato un trentaduenne, con precedenti, sorpreso dopo aver occultato nello zaino merce per un valore complessivo di circa 350 euro, senza provvedere al pagamento.

Nel corso degli accertamenti, il soggetto è stato inoltre trovato in possesso di ulteriori capi di abbigliamento risultati appartenere ad un altro esercizio commerciale presente all’interno della stessa struttura. Tutta la merce è stata restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato denunciato per Furto e per l’inottemperanza ad un Ordine del Questore di Savonanotificatogli nei giorni precedenti.

Sul fronte delle misure di prevenzione, il Questore di Savona ha inoltre disposto tre Fogli di Via Obbligatori nei confronti di tre soggetti, di età compresa tra i 36 e i 50 anni, due italiani ed uno straniero, già destinatari di analoghe misure in varie città italiane, controllati nella zona di Corso Ricci mentre occupavano la carreggiata effettuando esibizioni di giocoleria.

Durante le verifiche, uno di loro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre un secondo deteneva una tanica contenente benzina e oggetti atti ad offendere. Due dei soggetti sono stati inoltre segnalati amministrativamente per ubriachezza molesta. Per tali condotte sono scattate le relative denunce all’Autorità Giudiziaria e l’adozione dei provvedimenti di prevenzione.

L’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato prosegue incessante, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità e garantire ai cittadini condizioni sempre maggiori di sicurezza e vivibilità urbana.