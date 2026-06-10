Savona, Trekking Lilla alla Madonna degli Angeli per ricordare Mauro Olivieri

Savona. Quasi due anni. Due anni dalla scomparsa di Mauro Olivieri e sabato lo si ricorderà con il Trekking Lilla, il colore che tanto amava. L’Associazione GPN 2010-ODV invita a trascorrere un pomeriggio speciale dedicato alla natura, alla quiete e al ricordo.

“Più che un trekking, sarà una vera e propria camminata lenta, a piccoli passi” sottolineano gli organizzatori. È tutto pronto per ​sabato prossimo, 13 giugno alle 16 e 30 con ritrovo e partenza dall’ingresso del Centro Commerciale Il Gabbiano. Un cammino aperto a tutti. ​“Ci teniamo a fare una precisazione importante: anche se saremo accompagnati dalle parole di Fra Fabio e ricorderemo San Francesco, questa camminata non è rivolta solo a chi crede. È un invito a chiunque abbia voglia di vivere un pomeriggio di quiete, indipendentemente dal proprio percorso personale. Siete tutti i benvenuti”.

​Il percorso che porterà alla bellissima chiesina della Madonna degli Angeli. La scoperta della biodiversità. “Saremo accompagnati da Filippo Minuto, guida ambientale che ama profondamente questa collina e da tantissimi anni si occupa con dedizione della sua salvaguardia.

Le parole del cuore: lungo il cammino, Fra Fabio toccherà le corde delle nostre emozioni ricordando San Francesco a 800 anni dalla sua morte. L’arrivo alla chiesa della Madonna degli Angeli: ad accoglierci sul prato – aggiungono – ci sarà una merenda da condividere, preparata dai volontari del Circolo APS Cantagalletto. Un ringraziamento speciale va ad Ada, per essere sempre presente, disponibile e dal cuore grande.

​La merenda sarà a offerta libera per chi vorrà e potrà, o semplicemente offerta con tutto il nostro cuore a chi parteciperà. Spazio alla solidarietà. Al cammino prenderà parte anche la nonna di Ivan Romano, il ragazzo colpito da un danno cerebrale che sta affrontando un percorso di cure e riabilitazione. Chi lo desidera, senza alcun obbligo, può portare ​una busta chiusa con una piccola donazione per lui. La camminata è a numero chiuso. “Abbiamo deciso di limitare i posti proprio per custodire quel senso intimo di quiete, silenzio e tranquillità che vogliamo donarvi”. Per prenotazioni: 351 490 8266.