Savona, terminato il rifacimento della segnaletica in piazza Giulio: invertito il senso di marcia nella via interna al parcheggio

Savona. E’ stata ufficialmente ridisegnata la segnaletica in piazza Giulio II. Ridisegnazione che porta con sè un’importante novità: l’accesso all’area del parcheggio. Infatti è stato invertito il senso di marcia della via interna, quella lato corso Italia che dalla piazza consente l’immissione in via Niella.
Adesso si potrà entrare nella via interna arrivando direttamente da via Giacchero. La viabilità principale della piazza non cambia: resta il senso unico che da via Pietro Giuria porta in via Luigi Corsi o consente di svoltare a destra in via Niella. Così come non cambia il funzionamento del semaforo.
In seguito agli incontri svolti per la redazione del Pums, anche con il Comitato di Quartiere del Centro, l’Amministrazione ha raccolto suggerimenti relativi a piccole modifiche relative all’organizzazione di alcune aree di sosta.
Uno di questi riguardava proprio piazza Giulio con la relativa proposta di invertire il senso di marcia della via interna al parcheggio, in modo da rendere “circolare” il movimento delle auto che cercano un posto libero nella piazza.