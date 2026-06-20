Savona. Un’operazione mirata del Nucleo di Polizia Ambientale del Comune di Savona ha portato all’individuazione dei responsabili di numerosi abbandoni illeciti di rifiuti nelle aree collinari comprese tra N.S. del Monte e via alla Strà.

L’attività è stata avviata a partire dal mese di marzo 2026, a seguito delle numerose segnalazioni, sia verbali che scritte, pervenute agli uffici comunali da parte dei residenti, esasperati dal crescente degrado ambientale e dalla presenza di vere e proprie discariche abusive.

Gli agenti della Polizia Locale, con il supporto degli eco-ausiliari della società Sea-S S.r.l., hanno effettuato sopralluoghi e servizi di vigilanza mirati, monitorando costantemente le zone maggiormente interessate dal fenomeno.

Nel corso dei controlli sono state individuate cinque diverse aree interessate da discariche abusive e accumuli incontrollati di rifiuti. L’accurata ispezione dei materiali rinvenuti ha consentito agli investigatori di recuperare elementi documentali determinanti per l’identificazione dei responsabili. Al termine delle indagini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria alcuni privati cittadini e due imprese edili, ritenuti responsabili degli illeciti conferimenti.

Determinante è stato anche il contributo dei cittadini. Le informazioni fornite dai residenti, stanchi di assistere all’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle aree verdi della città, hanno infatti rappresentato un elemento fondamentale per orientare e sviluppare le indagini, consentendo agli operatori del Nucleo di Polizia Ambientale di raccogliere ulteriori riscontri e individuare i soggetti coinvolti.

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Discariche abusive sulle alture di Savona

La collaborazione dei cittadini rappresenta uno strumento indispensabile nella tutela dell’ambiente per contrastare efficacemente questi fenomeni e proteggere il territorio per garantire una migliore qualità della vita per tutta la comunità

“L’operazione – evidenziano dalla polizia locale – conferma l’impegno del Nucleo di Polizia Ambientale nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela del territorio, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale delle colline savonesi e contrastare ogni forma di degrado urbano e ambientale”.