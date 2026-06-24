Savona, sicurezza sul territorio: la Questura intensifica i controlli e denuncia cinque persone

Savona. Con l’avvio della stagione estiva, la Questura di Savona ha ulteriormente intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati, al fine di assicurare una costante attività di contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nell’ambito dei servizi svolti dalle volanti della Questura, nei giorni scorsi, sono state denunciate quattro persone, tre di nazionalità straniera e una italiana, di età compresa tra i 34 e i 56 anni, per diversi reati. In particolare, un uomo è stato denunciato per minacce aggravate e tentate lesioni personali aggravate in relazione ad un episodio verificatosi presso un bar del lungomare cittadino.

Un altro soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto, a seguito di un intervento effettuato presso il centro commerciale “Il Gabbiano”. Una donna è stata invece denunciata in stato di libertà a seguito di una lite tra locatore e conduttore di un immobile situato in questo centro cittadino scaturita dal ritardo nel pagamento del canone. All’arrivo degli operatori, intervenuti per riportare la situazione alla calma, una delle parti, si sarebbe procurata autonomamente alcune escoriazioni alle braccia, accusando l’altra di averla aggredita. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire la vera dinamica dell’episodio e di procedere al conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria della donna che aveva fornito una versione menzognera dei fatti.

Una quarta persona è stata denunciata in stato di libertà per l’inosservanza della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Savona, emessa dal Questore di Savona nell’agosto 2025. Il soggetto in questione è stato individuato nel corso di un intervento per una lite con la propria ex compagna, avvenuta in spiaggia e alla presenza dei due figli minori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di verificare che lo stesso fosse destinatario della misura di prevenzione, facendo così scattare la denuncia.

Nella giornata di ieri, inoltre, oltre ai consueti servizi di controllo del territorio, le volanti della Questura di Savona, con l’ausilio del reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, unitamente ai poliziotti della divisione Polizia Amministrativa, hanno effettuato un mirato servizio nel centro cittadino, nel corso del quale sono state identificate oltre 40 persone – per un totale di 109 nell’arco delle 24 ore – e sono stati eseguiti controlli presso alcuni esercizi pubblici. Presso uno di questi si è registrata la violazione dell’ordinanza comunale in materia di orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, in quanto le slot machine erano attive al di fuori delle fasce orarie consentite. Al titolare è stato pertanto contestato il relativo illecito amministrativo.

Nell’ambito degli stessi servizi, un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi, emersa a seguito di specifici accertamenti svolti sempre dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura sulla regolare custodia e detenzione delle armi. Le attività di prevenzione e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva.