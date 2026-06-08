Savona ripescato in Eccellenza? Si potrebbe aprire uno spiraglio inaspettato

Da qualche giorno circolano voci di una possibile fusione tra Campomorone Sant’Olcese (Eccellenza) e Vallescrivia (prima nella graduatoria ripescaggi di Promozione). Non si tratta di un rumor privo di fondamento. Le parti avrebbero parlato di questa ipotesi ma al momento ci sono state solo le classiche chiacchierate preliminari. Nessuna decisione definitiva, né in un senso né nell’altro è stata presa.

Qualora le due società decidessero di unire le forze, il Savona diventerebbe la prima ripescata nel campionato di Eccellenza. A patto, ovviamente, che la Fezzanese torni in Serie D. A questo proposito, i verdi spezzini sembrano essere davvero a un passo dal salto in quarta serie. Nell’andata del secondo e ultimo turno playoff, infatti, hanno vinto 3 a 1 contro il Lascaris. Insomma, al ritorno giocheranno con due risultati e mezzo su tre.

In ogni caso, i nomi a cui sta lavorando il Savona sul mercato sembrano adatti sia a lottare per il vertice della Promozione sia per le primissime posizioni in Eccellenza. Non vi possono ancora essere ufficialità, ma i nomi sondati di Pili e De Benedetti in difesa, Galli a centrocampo e Sogno (vicinissimo) e Capra (sfida con la Cairese) in attacco fanno capire che gli Striscioni sarebbero pronti per entrambe le categorie.