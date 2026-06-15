Savona, rifacimento della segnalatica in piazza Mameli e sparisce la freccia di svolta in via Battisti: “E’ stato un errore, nessuna pedonalizzazione”

Savona. Ieri mattina sorpresa per gli automobilisti in piazza Mameli a Savona: dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale, sull’asfalto è spuntata una freccia che indica la svolta a sinistra anziché a destra, verso via Cesare Battisti, come era in precedenza.

La foto ha fatto immediatamente il giro delle pagine social savonesi, scatenando, tra preoccupazione e ironia, l’ipotesi di una nuova pedonalizzazione. Ma il Comune questa mattina ha chiarito che si è trattato di un errore.

Sulla questione è intervenuto il consigliere di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi, che ha commentato: “Ci sono due possibilità: la prima, ovvero che abbiano sbagliato la segnaletica, è surreale. La seconda è più verosimile ed è la replica di quanto fecero in via Famagosta, davanti alla gelateria. In quel caso si chiuse il doppio senso per i lavori in piazza e sugli attraversamenti pedonali ma, una volta finiti i cantieri, non ci fu alcun ripristino. Facemmo un’interpellanza ed ecco la sorpresa: ‘Non rimettiamo il doppio senso per far abituare i cittadini a quello che vogliamo fare’. Evviva la pedagogia. Il pranzo è servito”.

Orsi ha poi aggiunto: “Bisogna sperare che la primavera arrivi in fretta, che si blocchi tutto questo e il rifacimento di via Mistrangelo, in modo da poter tornare indietro laddove è ancora possibile”.

A sciogliere ogni dubbio è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi: “È stato un errore. Non dovrebbe succedere, ma la perfezione non è di questo mondo. Ieri ho subito sentito la Polizia Locale per capire se potesse creare rischi di incidenti, ma mi hanno rassicurato. Stasera stessa provvederanno a correggere”.

L’assessore ha infine concluso smentendo le ipotesi sulle modifiche alla viabilità: “Al momento non è prevista nessuna pedonalizzazione per via Cesare Battisti”.