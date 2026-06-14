Savona, ricca estate in spiaggia: Scaletto senza scalini per i disabili e doppio Grande Ferragosto il 14 e 15

Savona. C’è vita sulle spiagge di Savona, soprattutto alle Fornaci, con l’iniziativa “Lo scaletto senza scalini”, dedicata ai disabili e del tutto gratuita (caratteristica unica nel suo genere) e con l’ormai tradizionale “Grande Ferragosto”, che quest’anno si sdoppia e si svolgerà in due serate.

SCALETTO SENZA SCALINI

E’ l’iniziativa che consente ai disabili di fare il bagno nel tradizionale spazio delle Fornaci in modo del tutto gratuito e con l’assistenza di personale specializzato, gestita dalla cooperativa Il Faggio. Spiega l’assessore del Comune di Savona Francesco Rossello: “Quest’anno il servizio sarà attivo dal 27 giugno al 6 settembre. Ha un costo di circa 60 mila euro, di cui 20 mila a carico del Comune, che a sua volta si avvale di un contributo dell’Autorita’ Portuale, mentre l’importo restante e’ coperto da Regione e Fondazione De Mari. E’ un fiore all’occhiello della città di cui andiamo particolarmente orgogliosi”.

SICUREZZA

E’ l’aspetto di cui si occupa in particolare l’assessore Barbara Pasquali, con provvedimenti che sono in fase di definizione, con un’ordinanza della polizia municipale per limitare il transito dei pullman in arrivo dalle grandi città ed evitare gli eccessi degli anni scorsi, anche grazie all’aiuto delle forze dell’ordine e della questura in particolare. Inoltre, con l’Associazione Bagni Marini, verrà incrementata l’illuminazione delle spiagge, ripristinando le luci già presenti e installandone di nuove. Infine, verrà potenziata la sorveglianza sia in spiaggia, ricorrendo a vigilantes, sia in mare con i bagnini, mentre l’Autorita’ Portuale si incarica di installare servizi igienici chimici nei tratti di spiaggia libera. Il tutto, come detto, per evitare bivacchi e accampamenti abusivi. I risultati si potranno vedere, se tutto andrà per il verso giusto e le premesse saranno rispettate, al termine di questo percorso.

GRANDE FERRAGOSTO

Quest’anno l’appuntamento è per due serate. La prima venerdì 14 agosto, con la tradizionale posa dei lumini in mare, la seconda sabato 15 agosto con l’ormai tradizionale spettacolo a cui sta lavorando il vice sindaco Elisa Di Padova con i suoi bracci operativi, contando di ripetere il successo dell’anno scorso. A condurre sarà ancora una volta Luca Galtieri, noto volto televisivo, con la regia di Marco Dottore e la consulenza artistica della compagnia “Nati da un sogno”. Sullo sfondo anche la celebrazione della riconquista, per l’ennesima volta, della Bandiera Blu.

BAGNI MARINI

Spiega il presidente Enrico Schiappapietra: “Stiamo preparando il calendario degli eventi di tutti gli stabilimenti e lavorando con il Comune e gli organizzatori al doppio appuntamento del Ferragosto, lumini in mare il 14 e spettacolo il 15, punta di diamante di tutta l’estate”.

LA BARACCHETTA

Sarà anche questa volta, con la sua splendida terrazza sul mare, il quartier generale dell’evento del 15. La titolare Loredana, con i figli Giulia e Simone, si porta avanti con il lavoro organizzando per la sera di venerdì 19 giugno una serata live con l’esibizione del duo acustico chitarra e voce The Room Session e degustazione di Franciacorta (bis il 3 agosto con champagne).