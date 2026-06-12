Savona, rapina un negozio e per fuggire si getta in mare: arrestato

La Polizia di Stato, a Savona, ha tratto in arresto un quarantaduenne di origini marocchine, pregiudicato per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 NUE da parte della titolare di un esercizio commerciale del centro cittadino, che aveva notato un soggetto mentre si impossessava di alcuni articoli all’interno del negozio e, una volta scoperto, ha reagito spintonandola e minacciandola, al fine di procurarsi la fuga.

La prontezza e la determinazione della titolare dell’esercizio commerciale – che ha inseguito il rapinatore sino alla vicina spiaggia del Prolungamento dove si è addirittura gettato in mare – hanno consentito agli operatori delle Volanti, intervenuti tempestivamente, di fermare l’uomo, dopo averlo inseguito sulla spiaggia: lo straniero, pur essendosi gettato in mare per confondersi tra i bagnanti, è stato quindi costretto ad uscire ed è stato preso in custodia dagli agenti.

Il rapinatore, durante la fuga si era a più riprese disfatto del bottino, abbandonando vari oggetti per strada e sugli scogli, via via recuperati dagli inseguitori.

Gli immediati accertamenti svolti dagli operatori delle Volanti hanno consentito di ricostruire l’accaduto, identificare il responsabile, procedere al suo arresto e accertare che tra gli oggetti in suo possesso, era presente anche uno zaino griffato – dal quale durante la fuga l’uomo aveva staccato il cartellino, lanciandolo a terra – risultato oggetto di furto in altro negozio.

I poliziotti hanno anche appurato che il rapinatore era la stessa persona denunciata alcuni giorni prima, sempre dalle Volanti, per aver tentato di rubare merce all’interno di un centro commerciale.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito del processo per direttissima, nella mattinata odierna, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere: l’uomo è stato quindi condotto nel carcere di Marassi a Genova.

Inoltre, per lo zaino griffato rubato, il 42enne è stato denunciato per ricettazione.