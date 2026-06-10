Savona, polemica di Pastorelli (Pd) sulle multe per i parcheggi alla Villetta: “Va bene fare cassa, ma ora si sta esagerando”

Savona. “Va bene la tolleranza zero e la maleducazione delle persone, va bene voler fare cassa e che mentre multano le persone ridono, ma ora si sta esagerando. Almeno la notte siate tolleranti perché non e’ maleducazione è necessità e a volte disperazione “. Questa volta la polemica è stata sollevata dal consigliere comunale di maggioranza Aureliano Pastorelli (Partito Democratico) per le multe per i parcheggi nel quartiere della Villetta.

“Quartiere Villetta, zero parcheggi – prosegue il consigliere -, ci arrangiamo come possiamo, a volte giriamo un’ora la sera per trovare un posto, da sempre siamo stati compresi, tollerati, perdonati, capiti, invece ora ci multano pur sapendo che togliendo parcheggi in centro gli abitanti del centro (che hanno il tagliando residenti) portano le auto alla Villetta e gli abitanti della Villetta (che pur abitando in centro non hanno diritto al tagliando residenti) hanno la sola colpa di possedere l’auto e non avere i soldi per acquistare un garage a 90mila euro”.

Il post del consigliere Dem non è passato inosservato, sulla polemica è intervenuto anche il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero): “Tu, per 1/21 esimo (per essere precisi), hai contributo a realizzare la politica dei parcheggi. L’affidamento dei parcheggi a Tpl l’ha decisa senza gara la maggioranza che tu voti e sostieni. Le direttive, che come socio di riferimento attraverso assemblea e cda il socio Comune di savona dà a Tpl, suppongo che siano da te condivise e siano state discusse con voi dal tuo sindaco e dalla tua giunta. Il bilancio con aumento previsioni delle sanzioni l’hai votato tu o io?”.