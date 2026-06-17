Tpl, incontro tra sindacati, Comune e Provincia. Le sigle: “Risposte non soddisfacenti. Nuovo confronto”

Savona. Un nuovo incontro, il 29 giugno prossimo. Questa data decisa dopo il confronto dello scorso lunedì, previsto dalla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione tra le segreterie sindacali di Tpl Linea, la RSU, la Provincia e il Comune di Savona.

Un incontro in cui sono stati posti i problemi di gestione dell’azienda di trasporto pubblico e si è convenuto di approfondire il confronto “in un nuovo appuntamento congiunto alla presenza anche della direzione e presidenza di TPL Linea prima di rivalutare l’esito della procedura di raffreddamento e conciliazione attivata” spiegano i rappresentanti dei lavoratori a IVG.

Poi una nota in cui si legge: “La procedura è stata attivata a seguito della mancata risposta alla richiesta di incontro dell’8 maggio e del successivo sollecito del 21 maggio. La richiesta di incontro e le successive procedure sono state attivate per: problematiche nella gestione del servizio di trasporto pubblico nella provincia di Savona. Carenza di personale in violazione degli accordi vigenti, del contratto di servizio. Vigilanza sullo stato manutentivo degli autobus in servizio. Necessità di un preciso impegno politico, sia a livello provinciale che regionale, per lo stanziamento di finanziamenti straordinari volti ad attirare nuovi lavoratori nel settore, attraverso risorse dedicate alla formazione e a interventi di integrazione salariale per rendere le retribuzioni più attrattive”.

“Le Organizzazioni Sindacali – prosegue il comunicato – hanno denunciato le problematiche dei lavoratori, chiedendo la ricerca e la definizione di azioni correttive all’attuale gestione. Comune e Provincia hanno preso atto delle richieste ma non sono state date risposte soddisfacenti. La parte sindacale ha proposto di convocare un ulteriore tentativo di conciliazione preceduto da un confronto tra Enti Provincia e Comuni soci, Parte aziendale, Segreterie sindacali e RSU per un confronto diretto tra tutti le parti interessate. La proposta è stata accettata e l’incontro si terrà il prossimo 29 giugno“.