Savona, nella Sala Stella Maris la mostra che racconta gli 80 anni di Aned

Savona. Sarà inaugurata domani, venerdì 12 giugno, alle 12.15 presso la Sala della Stella Maris di Savona la mostra curata dalla sezione Aned di Savona (in collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini) per gli 80 dell’Associazione degli Ex deportati nei campi nazisti).

La mostra racconta la nascita dell’Aned, avvenuta nel novembre 1945: i sopravvissuti ai campi nazisti la fondarono a Torino per ricordare i loro compagni e compagne che non fecero più ritorno dal lager.

“L’Aned era nata per volontà di uomini e donne che avevano resistito dietro il filo spinato di Mauthausen, Auschwitz, Dachau, Ravensbrück, esattamente come era avvenuto con quei sopravvissuti illustri come Primo Levi, Gianfranco Maris, Liliana Segre e Lidia Beccaria Rolfi. Anche i sopravvissuti della provincia di Savona diedero il loro contributo nella fondazione dell’associazione. In più di 80 anni l’Aned non si è mai ‘divisa’ ma sempre rimasta unita per aiutare, con il mutuo soccorso, gli ex deportati che a fatica riuscirono a ritornare alla vita dopo la liberazione, ma soprattutto per realizzare quell’opera immensa del mantenimento della memoria rivolta alle future generazioni; un’opera iniziata dai familiari con i primi viaggi della memoria e proseguita negli anni con progetti più ampi e strutturati rivolti al mondo della scuola e alle Università”.

La mostra resterà visitabile sino al 26 giugno nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.