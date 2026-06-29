Savona, musica per far rivivere piazza Maestri dell’Artigianato: il 30 giugno il concerto di Renato Procopio

Savona. Il comitato Oltreletimbro organizza un evento nella “famigerata” piazza Maestri dell’ Artigianato, i cui giardini sono stati riqualificati circa tre anni fa.

Si tratta di un concerto di musica classica realizzato da Renato Procopio, laureato al conservatorio. L’evento “La chitarra spagnola” si svolgerà, domani 30 giugno, alle ore 21 proprio in piazza.

Lo scopo dell’evento è quello di dare vita alla piazza e far si che i residenti, ma non solo, possano godere di questo spazio pubblico restituito alla cittadinanza grazie alla riqualificazione che ha avuto un costo complessivo di 36mila euro.