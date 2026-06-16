Savona, l’UGL: “Crescente vocazione turistica? Senza sicurezza, decoro e infrastrutture il rilancio economico è a rischio”

Savona. “In merito alle recenti analisi apparse sugli organi di stampa che celebrano la crescente vocazione turistica della città di Savona, la Segreteria Provinciale della UGL Savona ritiene doveroso intervenire per riportare il dibattito su un piano di realtà. Se da un lato è innegabile e auspicabile il potenziamento del brand savonese in chiave turistica, dall’altro non si possono scientemente ignorare le pesanti criticità quotidiane che gravano sulla città, penalizzando residenti, commercianti e lavoratori”. Così, in una nota, il sindacato savonese, riprendendo – senza citarle direttamente – le parole del sindaco di Savona Marco Russo nell’ambito del podcast di IVG “La Telefonata”.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO DI SAVONA MARCO RUSSO

“Non si può parlare di turismo d’eccellenza se si costringono i visitatori e i cittadini a fare i conti con una viabilità al collasso, strade sporche e un diffuso senso di abbandono – dichiara la Segreteria UGL Savona -. L’ UGL intende accendere i riflettori su alcune precise emergenze che rischiano di soffocare sul nascere qualsiasi velleità di sviluppo: Viabilità e Infrastrutture: I continui blocchi stradali, la carenza di parcheggi e i collegamenti deficitari rendono l’accesso alla città un percorso a ostacoli, scoraggiando il turismo mordi-e-fuggi e logorando chi a Savona ci lavora ogni giorno. Pulizia e Incuria: Il biglietto da visita di Savona non è all’altezza delle aspettative. Cassonetti strabordanti, aree verdi non curate e una pulizia urbana carente offrono un’immagine di degrado che danneggia l’attrattività del territorio“.

“Sicurezza e Microcriminalità: Gli ormai quotidiani episodi di microcriminalità, aggressioni, vandalismo, bivacchi nelle spiagge libere e spaccio in alcune zone calde della città non sono più tollerabili. La percezione di insicurezza è un freno enorme per l’economia locale. Per la Segreteria Provinciale UGL di Savona, la narrazione di una Savona puramente turistica senza una reale risoluzione di questi nodi strutturali è controproducente. Il degrado urbano e la mancanza di sicurezza si riflettono direttamente sul tessuto economico: se i turisti non tornano e i cittadini evitano il centro, i consumi calano, le attività commerciali soffrono e, di conseguenza, i posti di lavoro saltano”, aggiungono.



“L’indotto legato al commercio, alla ristorazione e ai servizi rischia una contrazione proprio nei mesi in cui dovrebbe registrare il picco di assunzioni. Non possiamo permetterci un’occupazione precaria o stagionalità deboli a causa dell’inerzia amministrativa. La Segreteria Provinciale Ugl di Savona non vuole fare sterile polemica, ma chiede concretezza. Serve un tavolo di confronto urgente tra Amministrazione comunale, Forze dell’Ordine e Parti Sociali per un piano straordinario di decoro urbano, potenziamento della sicurezza e revisione della viabilità”, sottolineano.

“Il turismo si fa con i servizi e la vivibilità, non solo con gli slogan. Difendere la città significa difendere il lavoro dei savonesi“, conclude il sindacato.