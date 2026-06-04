Savona, l’ex manager Apple Mauro Cuomo ospite in Vescovado

Savona. Prosegue la rassegna culturale “AAApple50”, dedicata ai cinquant’anni di Apple e alla storia dell’informatica personale e promossa dall’All About Apple Museum. Sabato 6 giugno alle ore 21 presso il Palazzo Vescovile, in piazza Vescovado 13R, sarà ospite speciale Mauro Cuomo, ex manager Apple che ha vissuto in prima persona la rivoluzione informatica nella Silicon Valley. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli e il Comune e ad ingresso libero.

Dopo l’esperienza presso la sede Olivetti di Cupertino, Cuomo entrò in Apple, dove ricoprì il ruolo di marketing product manager per l’Europa, lavorando negli anni cruciali dello sviluppo del Macintosh e della crescita dell’azienda nel team di Steve Jobs e avendo condiviso con lui un viaggio in Europa nel 1985. Durante la conversazione con lo storico dell’informatica Giovanni Cignoni il pubblico sarà accompagnato in un viaggio dalle origini della Silicon Valley alle connessioni culturali, tecnologiche e sociali che hanno reso possibile la nascita di Apple.

Come si è sviluppata la Silicon Valley e quanto ha influito sulla realizzazione del personal computer come prodotto di consumo? Possono piccole cose influire sul corso degli eventi? Il quadro storico curato da Cignoni risponderà a queste domande, toccando il ruolo della controcultura californiana degli anni ’60 e ’70 e il passaggio dell’informatica dalla dimensione industriale a quella personale e creativa.

Le testimonianze di Cuomo offriranno uno sguardo privilegiato sulla quotidianità informatica nell’area di San Francisco di quegli anni, le dinamiche interne di Apple e l’atmosfera che ha accompagnato la costruzione di uno dei marchi più influenti della storia contemporanea.