Savona, la statua della Torretta riemerge dopo 17 anni: recuperata dai carabinieri e dalla Lega Navale per il restauro

Savona. Nella mattinata dello scorso 20 giugno si è svolta un’importante attività legata ad uno dei simboli più iconici della città di Savona, la Torretta.

In particolare, la statua che la rappresenta, realizzata da Umberto Ghersi e custodita in una teca deposta sul fondo marino dal 1989, è stata fatta riemergere per essere restaurata, a ben diciassette anni dagli ultimi lavori di restauro.

L’operazione è stata organizzata dai membri della Lega Navale di Savona che, con i loro subacquei, coadiuvati dai militari del Centro Subacquei Carabinieri di Genova, intervenuti anche con un’unità della Motovedetta d’altura dell’Arma ed alla presenza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, ha patrocinato questa attività di particolare valore e significato per il Comune di Savona.