Savona, incidente in corso Mazzini: scontro moto-bici e due feriti

Savona. Incidente stradale, nella mattinata odierna (17 giugno), a Savona. È successo in corso Mazzini, all’angolo con via Guidobono, pochi minuti prima delle 13.

Stando a quanto riferito, per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una moto e una bici. Entrambi i conducenti sono caduti dai rispettivi mezzi in seguito all’impatto riportando traumi e ferite.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze, della Croce Bianca e Croce Rossa di Savona e l’automedica del 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto i due feriti sono stati trasportati entrambi in codice giallo al Santa Corona, si prospettano per loro un trauma alla spalla e un trauma cranico.

L’intervento di soccorso è ancora in atto. Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.