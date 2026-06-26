Savona, in Sala Rossa la cerimonia di consegna della Bandiera Blu

Savona. Questa mattina, in Sala Rossa, si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2026. Anche quest’anno il Comune di Savona ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla Fee Italia per la spiaggia delle Fornaci e per l’approdo turistico della Darsena.

L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree costiere, sia marine che interne, attraverso il raggiungimento di elevati standard qualitativi relativi alla qualità delle acque di balneazione, soccorso e sicurezza, gestione ambientale ed educazione ambientale, e avente quale finalità la messa a sistema della conciliazione tra turismo ed ambiente.

Durante la mattinata sono intervenute le associazioni che hanno contribuito al risultato: la Guardia Marina Nazionale ha parlato di progetti educativi scolastici svolti con gli studenti, la Lega del Cane ha portato la propria esperienza con i volontari e i ragazzi delle scuole, Assonautica e Plastic Free hanno parlato della loro collaborazione nei vari eventi di beach cleaning e di cura degli arenili.

Il presidente dell’associazione Bagni Marini, Enrico Schiappapietra, ha ricordato l’importante progetto dello Scaletto Senza Scalini che anche quest’anno, grazie a Il Faggio e al Comune, potrà nuovamente realizzarsi, dando un servizio davvero di qualità e prezioso per le persone con disabilità.

“L’obiettivo della Bandiera Blu è un risultato di un lavoro di squadra: l’amministrazione comunale, insieme ai Bagni Marini, all’Autorità di Sistema Portuale e a tutte le associazioni che si occupano di ambiente e stamattina alcune di queste realtà hanno spiegato il gran lavoro fatto”, dice l’assessore Barbara Pasquali. “Ringrazio anche gli uffici comunali per quello che hanno fatto e per quanto si accingono a fare per il prossimo anno”.