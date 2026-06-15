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Cordoglio

Savona in lutto per la scomparsa di Simone Origano, titolare di Rosma Gomme

Aveva 51 anni

Generico giugno 2026

Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Simone Origano. Si è spento ieri mattina, a 51 anni, per complicazioni mediche, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (dove era ricoverato da mesi).

Storico titolare del negozio Rosma gomme di via Montenotte, insieme a suo papà Giuseppe ha servito generazioni di automobilisti. Amava tutto ciò che riguardava i motori ed era anche appassionato di corse in bicicletta.

Appena appresa la sua notizia tanti i messaggi che sono accorsi sui social per ricordarlo e nel suo negozio di via Montenotte hanno iniziato ad apparire rose bianche in suo ricordo.

Era ben voluto da tutti: in queste ore i commercianti della zona sono rimasti profondamente scossi dalla tragica notizia.

Lascia la mamma Michela che gli è stata al fianco fino all’ultimo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 16 giugno, alle ore 10 nella chiesa Sant’Ambrogio di Legino.

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