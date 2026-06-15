Savona in lutto per la scomparsa di Simone Origano, titolare di Rosma Gomme

Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Simone Origano. Si è spento ieri mattina, a 51 anni, per complicazioni mediche, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (dove era ricoverato da mesi).

Storico titolare del negozio Rosma gomme di via Montenotte, insieme a suo papà Giuseppe ha servito generazioni di automobilisti. Amava tutto ciò che riguardava i motori ed era anche appassionato di corse in bicicletta.

Appena appresa la sua notizia tanti i messaggi che sono accorsi sui social per ricordarlo e nel suo negozio di via Montenotte hanno iniziato ad apparire rose bianche in suo ricordo.

Era ben voluto da tutti: in queste ore i commercianti della zona sono rimasti profondamente scossi dalla tragica notizia.

Lascia la mamma Michela che gli è stata al fianco fino all’ultimo. I funerali si svolgeranno domani, martedì 16 giugno, alle ore 10 nella chiesa Sant’Ambrogio di Legino.