Savona, “Immigrazione e lotta alla criminalità organizzata”: il 29 giugno convegno promosso da Fratelli d’Italia

Savona. “La sicurezza è una delle priorità dei savonesi e Fratelli d’Italia vuole riportarla al centro del dibattito cittadino con proposte concrete e il coinvolgimento di figure di primo piano del partito”.

Lo dichiara il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi presentando il convegno “Immigrazione e lotta alla criminalità organizzata”, in programma lunedì 29 giugno, alle 20.30, nella Sala Rossa del Comune.

L’iniziativa, promossa dalla commissaria provinciale Paola Ambrogio e dal coordinatore regionale Matteo Rosso, vedrà la partecipazione di Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, e di Salvo Sallemi, vicepresidente del Gruppo FdI al Senato e componente della Commissione parlamentare Antimafia. A introdurre i lavori sarà Gianni Berrino.

“Sarà anche l’occasione per fare il punto sul futuro di Savona, una città amministrata dal centrosinistra dove la percezione della sicurezza tra i cittadini è sempre più bassa. Nel pomeriggio Matteo Rosso incontrerà le categorie economiche e sociali e avvierà una serie di confronti in vista della costruzione del progetto del centrodestra per le elezioni comunali del 2027”, aggiunge Invernizzi.

“Fratelli d’Italia continua a investire sulla provincia di Savona con una presenza costante sul territorio e con iniziative di qualità. Questo convegno rappresenta un momento di approfondimento su un tema centrale per i cittadini e conferma l’attenzione del partito verso un territorio strategico, anche in vista delle prossime sfide amministrative”, dichiara la senatrice Paola Ambrogio, commissaria provinciale di Fratelli d’Italia.

“Il lavoro non si esaurisce con il convegno. Nelle prossime settimane il coordinamento cittadino guidato da Matteo De Benedetti e i due circoli cittadini promuoveranno iniziative di ascolto nei quartieri. Inoltre, sabato 4 luglio sarà a Savona il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che parteciperà a un gazebo in città e incontrerà i presidenti dei circoli della provincia. Vogliamo costruire un’alternativa credibile partendo dall’ascolto dei cittadini, dal confronto con il territorio e da una presenza costante in città”, conclude il coordinatore regionale Matteo Rosso.