Savona, il Prolungamento sarà presidiato per tutta l’estate: insieme 8 bagni marini, Comune e Questura

Savona. Per la prima volta a Savona nasce una collaborazione concreta tra pubblico e privato per garantire una maggiore presenza sul territorio e rafforzare la sicurezza in una delle aree più frequentate della città durante la stagione estiva.

Grazie alla sinergia tra gli otto bagni marini del Prolungamento – Savona, Aurora, Iris, Wanda, Nilo, Anna, Sirena e Bali – il Comune di Savona e la Questura, nei mesi di giugno, luglio e agosto è stato attivato un servizio di presidio notturno dell’area. Dalle 23 alle 5 del mattino quattro operatori saranno presenti lungo il Prolungamento con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza e offrire un segnale concreto alla cittadinanza.

Il servizio ha preso il via nello scorso fine settimana di giugno e proseguirà anche questo venerdì e sabato sera. A luglio il presidio sarà garantito nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, mentre ad agosto la presenza sarà assicurata tutte le sere, accompagnando il periodo di maggiore afflusso turistico e di frequentazione del litorale.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e operatori privati, che hanno deciso di unire risorse e responsabilità per contribuire alla tutela di un’area strategica per la città. L’obiettivo non è soltanto quello di prevenire eventuali situazioni di criticità, ma anche di promuovere una percezione diffusa di sicurezza, favorendo una fruizione serena e ordinata degli spazi pubblici.

“Si è sentita la necessità di unire le forze pubbliche e private su un tema così delicato e importante. Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale alla cittadinanza e dimostrare che c’è una forte attenzione su questi temi”, afferma l’assessore comunale Barbara Pasquali. Il Comune contribuirà economicamente al progetto, coprendo una parte dei costi sostenuti dagli stabilimenti balneari.

“Vogliamo dare un segnale forte alla nostra clientela, ma non solo – spiegano i gestori degli stabilimenti –. Quando i nostri clienti terminano una serata nei nostri locali e devono tornare a casa passando dal Prolungamento devono poterlo fare in tranquillità. Vogliamo offrire un servizio che garantisca serenità e sicurezza. Abbiamo svolto soltanto un fine settimana di attività, ma abbiamo già ricevuto numerosi riscontri positivi. Questo è solo l’inizio di un progetto che, se darà i risultati sperati, il prossimo anno potrà essere ulteriormente ampliato”.

Ad occuparsi del servizio è la M.A.S. Security & Investigation. “Il weekend del 19 e 20 giugno è stato quello pilota – spiegano Stefano Veggi e Monica Pesce – ma abbiamo già effettuato due interventi significativi. Nel primo caso abbiamo fermato un ragazzo che transitava a velocità sostenuta con un monopattino in mezzo alla folla. Dopo avergli parlato, ha compreso la situazione e si è allontanato. In un secondo episodio siamo intervenuti per interrompere una festa techno abusiva, informando tempestivamente le forze dell’ordine”.

L’obiettivo, spiegano dall’azienda, è quello di prevenire situazioni potenzialmente problematiche prima che degenerino. “Questi episodi possono sembrare marginali, ma intervenire subito significa dare un segnale chiaro. I nostri quattro operatori parlano italiano, francese, inglese e spagnolo: questo ci consente di comunicare efficacemente con la maggior parte delle persone presenti e di superare eventuali barriere linguistiche”.

“Gli operatori svolgono attività di osservazione, controllo e prevenzione. Sono gli occhi e le orecchie delle forze dell’ordine sul territorio e rappresentano un presidio altamente visibile”, concludono.

Fondamentale anche il sostegno della Questura, che ha condiviso e supportato il progetto. Parallelamente al servizio privato, saranno infatti impiegate pattuglie delle forze dell’ordine che effettueranno controlli e ronde nell’area del Prolungamento, intervenendo quando necessario a supporto degli operatori presenti sul territorio.

Una sinergia senza precedenti tra istituzioni e operatori economici che punta a rendere il Prolungamento sempre più sicuro e vivibile per cittadini, turisti e attività commerciali.

Diversi episodi di malamovida

Diversi gli episodi che nell’ultimo mese hanno fatto parlare della zona del Prolungamento, ma non per “buone nuove”. Non ultimo nella notte tra il 13 e 14 giugno due liti, a poche ore una dall’altra con diversi feriti.

Un’altra, con tre feriti, era avvenuta solamente una settimana prima.