Savona. E’ iniziato ieri, venerdì 11 giugno, il Palio dei Borghi e terminerà domani 14 giugno dove dalle 10, sotto alla Torretta, ci sarà Palio dei Comuni del Golfo di Savona.

Il Palio affonda le proprie radici in tradizioni molto antiche, risalenti ai secoli XII e XIII. La sua funzione originaria era quella di riunire i borghi e i villaggi, sia all’interno sia all’esterno delle mura cittadine, creando un senso di fratellanza e coesione necessario in caso di minacce esterne. Genova, dopo aver sconfitto Savona, comprese perfettamente il valore di questa usanza e ne vietò lo svolgimento; nei secoli successivi la tradizione venne progressivamente dimenticata.

L’evento, organizzato dall’associazione A Campanassa con il supporto Del Comune, della Fondazione De Mari, della Canottieri Sabazia e della Lega Navale, unisce storia e sport. Ben 250 atleti sono protagonisti di sfide accese a bordo di gozzi e “dragoni”.

Le celebrazioni sono iniziate ieri alle ore 17 con una suggestiva sfilata storica avvenuta in piazza Sisto IV. Oggi, sabato 13, alle ore 10 ha avuto inizio la sfida dei Borghi e alle ore 16 ci saranno le premiazioni e la consegna del palio.

Il momento clou è previsto per domenica mattina a partire dalle 10