Savona, il futuro di piazza Brennero passa dagli studenti del “Grassi”: domani la mostra dei 38 progetti

Savona. Piazza Brennero si prepara a diventare un nuovo luogo di incontro, relazione e partecipazione per il quartiere Villapiana. Il progetto di riqualificazione promosso dall’Amministrazione comunale di Savona, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” e la scuola Edile Savonese, rappresenta un’importante esperienza di rigenerazione urbana che unisce progettazione partecipata, educazione civica e valorizzazione dello spazio pubblico.

L’iniziativa nasce dall’ascolto del territorio. Negli anni residenti e commercianti avevano più volte evidenziato le criticità di Piazza Brennero, percepita soprattutto come uno snodo di traffico e parcheggi piuttosto che come una vera piazza vissuta dalla comunità. Attraverso un percorso di confronto con il quartiere, l’Amministrazione ha condiviso l’obiettivo di trasformare l’area in uno spazio più accogliente, sicuro e funzionale, capace di favorire la socialità senza compromettere l’organizzazione della mobilità urbana.

Una prima fase di intervento ha già consentito di delimitare una nuova area pedonale mediante il ridisegno della segnaletica orizzontale e verticale, accompagnato dalla riorganizzazione dei parcheggi e dall’inserimento di panchine e fioriere. Questi interventi preliminari rappresentano il punto di partenza di un più ampio progetto di urbanistica tattica, basato su azioni leggere e progressive che consentono di sperimentare nuove modalità di utilizzo degli spazi pubblici.

Il percorso si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana, in linea con i principi promossi dalla New Leipzig Charter (2020) dell’Unione Europea, che incoraggia la realizzazione di spazi pubblici inclusivi, accessibili, resilienti e sostenibili. In questo contesto la piazza non viene considerata soltanto come uno spazio fisico da riqualificare, ma come un luogo capace di rafforzare la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

Determinante è stato il coinvolgimento del liceo Scientifico Orazio Grassi. Su proposta della dirigente scolastica e grazie alla collaborazione tra Comune, dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte e Scuola Edile Savonese, il progetto è stato inserito all’interno di un percorso formativo che vede gli studenti protagonisti diretti della trasformazione urbana.

L’iniziativa ha preso ufficialmente avvio con un incontro istituzionale svoltosi presso il Comune di Savona, durante il quale sono stati definiti obiettivi, metodologie e fasi operative. Il progetto si ispira all’esperienza già realizzata nel 2023 con “Riviviamo la strada“, che aveva interessato via Manzoni e via Ratti e che rappresenta oggi un importante modello di riferimento per le pratiche di urbanistica partecipata adottate sul territorio savonese.

Sono state coinvolte tutte le classi quarte del liceo Grassi (per un totale di 138 studenti), coordinate dalle docenti del dipartimento di disegno e storia dell’arte. Gli studenti hanno affrontato un articolato lavoro di analisi del contesto urbano attraverso osservazioni dirette, rilievi, sopralluoghi e interviste agli abitanti del quartiere. L’obiettivo era comprendere esigenze, criticità e aspettative della cittadinanza per elaborare proposte in grado di migliorare concretamente la qualità dello spazio pubblico.

Da questo percorso sono nate 38 proposte progettuali dedicate alla riqualificazione della piazza e alla realizzazione di nuovi arredi urbani. I gruppi di lavoro hanno sviluppato concept progettuali e tavole grafiche che illustrano, attraverso diverse tecniche espressive, le possibili trasformazioni dello spazio, immaginando una piazza più vivibile, accessibile e inclusiva.

Le proposte saranno presentate alla cittadinanza attraverso una mostra pubblica in piazza, sabato 20 giugno dalle ore 18, organizzata nell’ambito delle iniziative della festa di Villapiana. Successivamente l’Amministrazione comunale procederà a una prima selezione dei progetti, che saranno poi sottoposti a una consultazione pubblica nel quartiere.

La fase finale del progetto prenderà avvio a partire dall’autunno e vedrà la realizzazione concreta della proposta selezionata grazie alla collaborazione con la Scuola Edile Savonese. Compatibilmente con gli aspetti tecnici e organizzativi, gli studenti potranno partecipare attivamente anche alla fase esecutiva, trasformando il lavoro svolto in aula in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e formazione sul campo.

Il progetto di Piazza Brennero dimostra come la collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio possa generare risultati tangibili e duraturi. Non si tratta soltanto di riqualificare uno spazio urbano, ma di costruire un percorso educativo che renda i giovani cittadini protagonisti del cambiamento, capaci di immaginare, progettare e contribuire alla trasformazione della città. La nuova Piazza Brennero si candida così a diventare non solo un luogo fisico rinnovato, ma anche il simbolo di una comunità che cresce attraverso il dialogo, la partecipazione e la condivisione delle responsabilità.

Partecipanti

Hanno partecipato al progetto i seguenti ragazzi del Liceo “Orazio Grassi” e il suo Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte: Classe 4A – professoressa Marcella Campana. Gli studenti: Marta Albani; Matteo Allegretti; Edoardo Bolla; Greta Castagno; Alessia Cerruti; Sara Chiarbonello; Irene Contatore; Matteo Ghiglino; Elena Orlando; Beatrice Pratticò; Denisa Qerimi; Tea Salomone; Luca Salvaterra; Francesco Sancio e Nicolas Tamantini.

Classe 4D – professoressa Marcella Campana. Gli studenti: Anna Caneto; Alessandro Caviglia; Altiona Cuni; Elena De Rosa; Andrea Dodera; Lara Ferrari; Alessandro Ferro; Erjon Haxhiaj; Emily Lapponia; Alessandro Mantovani; Edoardo Moro; Mario Ottonello; Giorgia Pesce; Eleonora Rezzani; Alessandro Raul Tiberti e Marlind Torba.

Classe 4E – professoressa Marcella Campana. Gli studenti: Klevi Arifaj; Filomena Barbuto; Andrea Bazzano; Filippo Berta; Francesca Cassinelli; Andrea Cervetto; Gabriele Ciglieri; Ryan Cipparrone; Julia Teresa Fraczek; Cristiano Martini; Thomas Olivieri; Giorgia Pirola; Samuele Polidoro; Leonardo Tavella; Martina Trestini; Matilde Trestini; Anna Maria Valli e Gabriele Zunino.

Classe 4B – professoressa Chiara Cameirana. Gli studenti: Matteo Accinelli; Luca Arecco; Filippo Bagnasco; Filippo Bovio; Elena Brusa; Pietro Buscaglia; Giulia Casavecchia; Gabriele Cassano; Chiara Colombo; Giovanni Cordone; Elisabetta Cortese; Anna Delfino; Matteo Esposto; Aurora Forresu; Gemmaluna Iaccarino; Chiara Maglio; Pietro Marabotto; Micol Mucciolo; Manuel Pellicanò; Tito Porras Cabrera; Maria Amelia Sanguineti e Giuseppe Serafini

Classe 4F – professoressa Chiara Cameirana. Gli studenti: Francesca Borreani; Alberto Burchi; Andrea Canepari; Alessio Colombo; Rigers Doci; Gabriele Ferro; Matilde Fiume; Giulia Gaggero; Leonel Hoti; Eriglen Kurbalaj; Greta Le Rose

Niccolò Marchetti; Alessandro Pastorino; Nicolò Saettone; Marco Saroldi e Benedetta Travi

Classe 4H – professoressa Chiara Cameirana. Gli studenti: Asma Binte Akram; Leonardo Benorino; Simone Bonomini; Francesco Cannatello; Emanuele Delpino; Norberto Delucis; Alessandro Gelati; Paolo Giuliano; Alice Gnemmi; Jin Hong Jiang; Caterina Pesce; Alessio Pescio; Antonio Petricelli; Daniele Rollero; Lorenzo Sapia e Lucrezia Tino.

Classe 4C – professoressa Silvia Fazzi. Gli studenti: Daniele Berbaldi; Pietro Boffa; Federico Capelli; Chiara Delfino; Saimon Domi; Alessio Gagliardo; Luca Giannetto; Stefano Maranzano; Emilio Musizzano; Nicolò Nervi; Alessandro Pastorino; Francesca Rossello; Gabriele Russo; Alessio Sabatini; Pamela Shahini e Camilla Zazzara.

Classe 4G – professoressa Silvia Fazzi. Gli studenti: Luca Baccino; Carlo Campostano; Simone Casarino; Arianna Coco; Emanuele Dalmazzone; Daniele Delfico; Lara Dieci; Gioacchino La Franca

Y Nhi Leveratto; Margherita Marcato; Matteo Maritano; Claudio Marraffa; Andrea Masciocchi; Arianna Masio; Gabriele Minati; Alessandro Mineo; Davide Piccardo; Chiara Signoriello e

Francesco Tartarini.