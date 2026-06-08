Savona, gattino salvato due volte dai vigili del fuoco

Savona. Desidero ringraziare sentitamente i vigili del fuoco di Savona che per ben due volte, una venerdì e una ieri sera, hanno fatto di tutto per salvare un gattino intrappolato prima nel cofano di un’auto, che dopo la liberazione è scappato. Lo stesso gattino si è poi incastrato in un tombino e finalmente dopo vari sforzi è stato messo in sicurezza e consegnato a mio figlio e a mia nuora.

Non c’è un associazione di volontariato o una clinica aperta in tutta la provincia di Savona. Fatto gravissimo che costringe i proprietari di animali a correre a Genova e quando a volte si arriva è troppo tardi. Bisognerebbe sensibilizzare veterinari, cliniche e Comune di Savona a fare qualcosa per questa incresciosa situazione.

Il gattino, piccolissimo, è stato rifocillato e tenuto al calduccio. Ora lo porteremo a nostre spese in una clinica.

Ho un cane e un gatto come mio figlio, perciò non potremo tenerlo ma faremo di tutto perché possa essere curato e magari adottato.

Sottolineo che l’Enpa, purtroppo, la domenica è chiusa. I pochi volontari vanno quello che possono…

Chiederemo consiglio al veterinario. Spero che tutta la comunità savonese amante di cani e di gatti si unisca alla mia lamentela e chieda a gran voce un servizio veterinario notturno e un elenco di volontari che possano tenere in stallo animali abbandonati.