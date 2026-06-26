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Colpo

Savona, furto ai bagni Marinella: rubati fondo cassa e monopattino, ladro individuato dalla polizia

Lo sfogo della titolare: "Fa rabbia e amarezza vedere tanto lavoro e sacrificio messi a rischio da chi non ha alcun rispetto per il lavoro degli altri"

Furto bagni Marinella

Savona. Furto in uno stabilimento balneare a Savona. E’ successo questa notte, intorno all’1, quando un uomo è entrato nel bar sfondando la porta antipanico. Dopo aver preso i pochi spiccioli del fondo cassa, è andato via con un monopattino elettrico rubato nel locale.

Il ladro è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza presente nel locale. L’uomo è stato individuato dalla polizia anche grazie alle immagini. La titolare ha presentato denuncia. Dinamica analoga anche lo scorso anno quando erano stati portati via un monopattino, il fondo cassa e un i-pad.

Infatti, non è il primo episodio che si verifica in questo locale, l’anno scorso – ricorda la titolare – è successo tre volte.

“Fa rabbia e amarezza vedere tanto lavoro e sacrificio messi a rischio da chi non ha alcun rispetto per il lavoro degli altri – commenta la titolare -. Per rubare un monopattino e pochi euro si provocano danni e si costringono le persone a passare notti insonni dopo giornate di lavoro massacranti. Spero che chi ha commesso questo gesto risponda delle proprie azioni”.

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