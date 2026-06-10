Savona, false raccolte fondi nel centro commerciale: due denunce

La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due fratelli di origine straniera, rispettivamente di 37 e 36 anni, con l’accusa di falsità materiale commessa dal privato in concorso.

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Savona sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta dal centro commerciale “Il Gabbiano”, relativa alla presenza di due persone intente a richiedere offerte ai passanti per conto di una presunta associazione benefica.

I due soggetti sono stati individuati e controllati a bordo di un’autovettura. Dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambi risultavano gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione personale e all’interno del veicolo ha consentito di rinvenire documentazione risultata contraffatta, tra cui moduli per la raccolta firme di presunti donatori recanti scritte e loghi falsificati, utilizzati per promuovere una sedicente campagna benefica a favore di persone non udenti e disabili.

Alla luce degli accertamenti svolti, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale. Nei loro confronti il Questore ha immediatamente emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Savona, con divieto di ritorno per quattro anni (periodo massimo applicabile).

Nel caso in cui, nonostante il foglio di via, tornassero nel comune dal quale sono stati allontanati, commetterebbe un reato punito con la reclusione da 6 a 18 mesi e con una multa fino a 10mila euro.

La Questura ribadisce di prestare la massima attenzione alle raccolte fondi e di segnalare sempre al numero unico di emergenza 112 persone sospette, in particolare chi chiede soldi per presunte raccolte benefiche che non diano sufficienti garanzie di affidabilità.