Savona Estate 2026, Fornaci e Santuario si presentano con un ricco programma: cultura, musica e spettacolo

Savona. L’estate savonese si apre con un ricco programma di appuntamenti culturali, musicali e di spettacolo che coinvolgeranno la nostra Città in tutti i suoi quartieri. Tra i primi a partire sono i cartelloni del Santuario e del quartiere delle Fornaci, un calendario pensato per offrire occasioni di incontro, cultura e intrattenimento a cittadini e visitatori, valorizzando il patrimonio storico, artistico e sociale del territorio.

“I quartieri si accendono ancora una volta grazie alle iniziative culturali per la stagione estiva, confermata la rassegna al Santuario ed arricchita con belle novità quella alle Fornaci nei Giardini Isola della Gioventù – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro – Il programma si inserisce all’interno della più ampia offerta culturale estiva promossa dal Comune di Savona, che vede nella Fortezza del Priamàr il suo principale polo culturale cittadino. Accanto alle grandi rassegne oramai consolidate , come il Festival Contaminazioni Liriche dell’Opera Giocosa, il Festival Internazionale Mandolinistico, il Cinema in Fortezza, il Teatro sul Prato e gli spettacoli ospitati sul palco di Piazza del Maschio”.

“Bambini e famiglie, – conclude l’Assessore Negro – saranno il nostro pubblico più atteso e fedele perché la cura della Città riteniamo passi anche da qui, dell’intrattenimento gioioso dei propri cittadini. Un ringraziamento particolare a COSTA Crociere, COOP Liguria e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) che sostengono il calendario delle iniziative culturali estive della città, confermando la propria attenzione verso i progetti che favoriscono partecipazione, aggregazione e crescita della comunità locale”.

Al Santuario, la stagione estiva 2026 si aprirà con la rassegna culturale “Armonia nei Contrasti”, promossa dalla Libreria Paoline, con incontri dedicati alla spiritualità, alla poesia, alla scienza, alla storia e all’arte per proseguire, poi, con appuntamenti musicali e concerti di grande interesse come il Riviera Jazz & Blues Festival, a cura dell’Associazione Raindogs, il concerto gospel dell’Accademia Teresiana, per poi arrivare alla serata dedicata ai cinquant’anni del Rock’n’Roll con i Booridda Rolls.

Tra gli eventi di maggiore richiamo “Il Borgo che Suona”, in programma il 2 agosto: una giornata diffusa tra le vie e le piazze del Santuario con musica dal vivo, momenti di convivialità e un concerto finale serale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Jazz Club Chiavari con il prezioso supporto di Opere Sociali, realtà da sempre impegnata , unitamente al Comune , nella promozione culturale e sociale del territorio.

Sempre al Santuario il 3 agosto farà tappa il Festival Internazionale Mandolinistico con artisti provenienti da diversi Paesi Radim Zenkl Trio (Cecoslovacchia) e Farah Fersi (Tunisia).

Alle Fornaci, invece, l’Associazione Judax Agorà proporrà un percorso dedicato al racconto, alla letteratura, alla musica e alle tradizioni popolari. Gli appuntamenti, ospitati tra i Giardini dell’Isola della Gioventù, il Théatron’s Beach e il Teatro a Gradoni, si aprono con un linguaggio narrativo e teatrale semplice, rivolto principalmente ai bambini e alle famiglie, fiabe, con grandi storie classiche e forme di spettacolo giocoso: dall’Odissea di Omero all’Inferno di Dante, dalle fiabe ai burattini, fino al suggestivo Concerto Classico all’Alba e alla tradizionale Disfida delle Due Dame con pedine viventi.