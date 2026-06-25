Savona: ecco le ufficialità di Sogno, Galli, Castiglione e Pili

Savona. Il Savona si sta muovendo molto sul mercato. Sia a livello numerico sia a livello qualitativo, il club lavora per dare a mister Carlo Sarpero una rosa dai grandi valori in vista della prossima stagione. Rezi e Gnecchi sono gli ultimi due nomi forti in questo momento, ma oggi un’altra notizia proviene direttamente dai canali biancoblù con le prime ufficialità in entrata. Annunciati Filippo Pili per la difesa, Daniele Galli, Tommaso Castiglione per il centrocampo e Santiago Sogno per il raparto avanzato.

Il comunicato

Poker d’assi per mister Sarpero!

Se nella celebre canzone gli assi erano di un colore solo, sul mercato la società cala quattro carte d’identità e ruoli diversi per disegnare la nuova stagione.

Ecco i primi volti nuovi: Filippo Pili (Difensore), Daniele Galli (Centrocampista), Tommaso Castiglione (Centrocampista), Santiago Sogno (Attaccante)

Benvenuti nella nostra famiglia, ragazzi!

Si ringraziano le società Arenzano, Carcarese e Pietra Ligure per aver acconsentito all’ufficializzazione prima del 1 luglio.