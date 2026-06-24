Savona Downtown Music Festival nel segno di X Factor: tra gli ospiti EroCaddeo e Giusy Ferreri

Savona. Torna la grande musica nel cuore della Città: prenderà il via giovedì 2 luglio il Savona DownTown Music Festival 2026, la manifestazione estiva del Comune di Savona in collaborazione con le Associazioni di categoria e organizzata da Corelli Musica che trasformerà Savona, per cinque serate, in un palcoscenico a cielo aperto.

Il Savona DownTown Music Festival 2026 è un progetto del Comune di Savona, con il supporto di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Autorità di Sistema Portuale. L’evento vede inoltre Costa Crociere come Main partner e si avvale della preziosa collaborazione delle Assicurazioni Generali Savona oltre al patrocinio delle associazioni di categoria del territorio: Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato quest’anno coordinate da Confesercenti. Il Festival, diventato ormai un punto di riferimento culturale e turistico per il territorio, propone quest’anno un cartellone di altissimo livello che spazia dal grande pop italiano al rockabilly, dal blues alla tradizione cantautorale, unendo l’intrattenimento all’impegno sociale.

Non solo musica: la città si accende con i “Giovedì di Luglio” in concomitanza con i concerti, l’intero centro storico di Savona prenderà vita fin dal tardo pomeriggio con i negozi che effettueranno aperture straordinarie prolungate fino a mezzanotte per lo shopping sotto le stelle, mentre bar, ristoranti e locali accoglieranno cittadini e turisti con tavolini all’aperto, aperitivi e speciali proposte di street food mentre le piazze , e le vie limitrofe, vedranno momenti musicali, spettacoli per bambini, esibizioni sportive e piccoli dj-set.

Spazio anche alla cultura: come nelle passate edizioni, i principali poli museali della città – tra cui il Museo della Ceramica, la Pinacoteca Civica e il Museo Archeologico – garantiranno aperture serali straordinarie, offrendo una suggestiva opportunità di visita notturna e laboratori.

Inoltre tutti i giovedì di luglio ci saranno aperture straordinarie con visite guidate al Complesso del Brandale, con l’iniziativa “La storia si illumina di sera”, al Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina e alle sale espositive del Palazzo Vescovile con momenti dedicati a presentazioni di libri e mostre fotografiche.

Il Programma dei Concerti

Tutti gli appuntamenti principali prenderanno il via alle 22:15, orario definito insieme alle Associazioni di categoria per consentire ad un ampio pubblico di scoprire tutte le vie coinvolte e fare shopping e degustazioni.

Unica eccezione il primo giovedì, 2 luglio, quando l’iniziativa con scopo benefico avrà inizio alle 21.45 data la quantità di artisti che si alterneranno sul palco che si sono resi disponibili alla raccolta fondi per Aias.

Giovedì 2 luglio “Insieme per A.I.A.S”. L’apertura del Festival è all’insegna della solidarietà. Una straordinaria parata di musicisti savonesi darà vita ad una maratona musicale finalizzata alla raccolta fondi a favore dell’A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Savona, unendo la comunità locale in un grande abbraccio solidale. Sul palco si alterneranno Emanuele Dabbono, Mattia Villardita e Fabio Biale, l’Edoardo Chiesa Trio, Matteo Garbarini & Groove Monkey, Frenci Vibes e Ale Eazy, fino alle sonorità trascinanti di She Rocks e Blue Young Monkeys.

Giovedì 9 luglio EroCaddeo “Lontano da casa” tour estivo. Spazio ai nuovi sound e alla straordinaria intensità della musica d’autore con la tappa savonese del suo attesissimo tour estivo “lontano da casa” Live Tour Estate 2026. Sul palco del festival salirà il cantautore rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, dove si è classificato al secondo posto assoluto conquistando il pubblico italiano con la sua cifra stilistica delicata e profonda. Accompagnato dai suoi musicisti, presenterà dal vivo i suoi brani più celebri, tra cui il successo radiofonico e streaming “Punto”.

Giovedì 16 luglio Greg, Max Paiella and the Jolly Rockers. Una notte travolgente all’insegna del rock ‘n’ roll e della comicità surreale. Protagonista assoluto della serata sarà Claudio Gregori, in arte Greg, celeberrima metà del duo Lillo & Greg, nonché autore del programma cult di Rai Radio 2 “610”. Musicista eccelso e profondo estimatore delle sonorità vintage degli anni ’50, Greg sarà affiancato sul palco da Max Paiella (amatissima voce e volto di programmi cult come Il Ruggito del Coniglio su Rai radio 2) e dai travolgenti Jolly Rockers. Il loro nuovo travolgente show, “Rockandrology”, guiderà il pubblico in un viaggio sfolgorante che fonde l’energia del Rock’n’roll e il ritmo frenetico del Jumping Jive a sketch esilaranti.

Giovedì 23 luglio Giusy Ferreri la grande stella del Festival che con la sua straordinaria voce infiammerà Savona con il suo Live 2026, portando sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani che l’hanno resa una delle artiste più amate e grintose del panorama pop italiano.

Giovedì 30 luglio “Darsena Music Around”. La chiusura del festival raddoppia e anticipa l’orario per una vera e propria festa diffusa della musica con quattro artisti: Los Duendes (Musica gipsy e flamenca), Paolo Bonfanti Band (Tonight Blues!), Miky & the red rockets (Rockabilly & rock ‘n’ roll), Napo canta De Andrè (Bocca di Rosa e altri racconti…, un emozionante tributo alla poesia del grande Faber).

Il Savona Downtown Music Festival 2026 nasce ed evolve come momento di promozione e attrattività del centro Città con il suo tessuto commerciale e artigianale, cuore pulsante economico della città e ne sono testimonianza le dichiarazioni delle Associazioni di categoria:

Fulvia Becco, Direttore Confartigianato Savona: “Savona Downtown Music Festival rappresenta oggi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate savonese, capace di coniugare cultura, intrattenimento, attrattività turistica e valorizzazione del tessuto economico cittadino. Per le imprese dell’artigianato, del commercio e dei servizi, eventi di questa portata costituiscono un’importante occasione di promozione e di incontro con cittadini e visitatori. La nostra associazione crede fortemente nel valore delle iniziative che riportano le persone a vivere il centro storico e gli spazi urbani, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a sostenere concretamente le attività economiche locali. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto insieme al sistema associativo e per aver consolidato negli anni una manifestazione che è ormai entrata stabilmente nel calendario degli eventi identitari della città.”

Laura Chiara, Presidente delegazione Ascom Confcommercio Savona: “Anche quest’anno siamo felici di poter collaborare per questo appuntamento, ormai consolidato, che rende viva la città ed arricchisce la programmazione estiva. Crediamo che queste serate siano importanti per attrarre il grande pubblico e far conoscere sempre di più le attività commerciali del territorio, le sue bellezze artistiche e culturali e le grandi opportunità che Savona offre ai suoi visitatori. Ringraziamo tutti per il grande lavoro di squadra e confidiamo che tutte queste iniziative siano utili a far crescere la nostra città”.

Erika Portabene, Direttrice Confesercenti Savona: “Come Confesercenti Savona, e come capofila delle associazioni di categoria, viviamo questa nuova edizione del Savona Downtown Music Festival con un profondo senso di orgoglio e di appartenenza. La risposta dei commercianti e degli artigiani è stata straordinaria: c’è entusiasmo, c’è partecipazione, c’è la volontà concreta di mettersi in gioco per una città che vuole essere viva, accogliente e capace di offrire esperienze autentiche. Il festival non è soltanto un appuntamento musicale: è un momento in cui Savona si riconosce, si apre, si racconta. Le iniziative diffuse, le aperture straordinarie, le collaborazioni tra attività e operatori testimoniano un tessuto economico che crede nel valore della comunità e nella forza della cultura come motore di vitalità urbana. Siamo convinti che anche quest’anno il Savona Downtown Music Festival saprà unire persone, energie e visioni, contribuendo a rendere il nostro centro cittadino un luogo ancora più vivo e attrattivo. È questo lo spirito che ci guida: lavorare insieme per una Savona che cresce, che si rinnova e che sa emozionare.”

Dichiara infine il Vicesindaco del Comune di Savona, Elisa Di Padova: “Attrattiva e dinamica. Il Savona Downtown Music Festival ha in questi anni ben espresso queste due caratteristiche che abbiamo voluto fare emergere e su cui abbiamo lavorato in Città. Da quattro anni il Festival ha visto crescere la sua qualità e attrattività tanto da entrare nei percorsi musicali di livello nazionale. L’anno scorso abbiamo sfiorato le 20mila le presenze tra le presenze in piazza e i flussi nelle vie e in Darsena in una città ricca di offerte, iniziative, di cultura e di momenti di condivisione. Anche quest’anno i nomi sono di altissimo livello, toccheranno generi e target di età diversi e regaleranno a quanti verranno a Savona la possibilità di godere di concerti di musica dal vivo, in maniera collettiva e gratuita. E’ un aspetto importante che mi fa piacere sottolineare nell’offerta di eventi della città, perchè partecipare a un concerto di musica dal vivo permette di arricchirsi, di stare insieme e anche di considerare la nostra città sempre più come meta per chi viene da fuori. Questo è importante anche dal punto di vista dell’indotto per il commercio e la ricettività. Sono tante le iniziative collaterali a cura dei commercianti, dei Civ e delle varie zone della città. Anche quest’anno per favorire la promozione e la comunicazione del nostro Festival anche da parte degli operatori, dei partner e degli artisti è stato realizzato un press kit con le grafiche da personalizzare utilizzando il brand del Festival”.