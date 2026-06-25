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Lavori

Savona: avviati i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Piazza Diaz

Proseguono gli interventi di riqualificazione nella piazza cittadina, iniziati lo scorso 22 giugno.

savona vista veduta dall'alto Teatro Chiabrera

Savona. Sono stati avviati, a partire da lunedì 22 giugno, i lavori relativi al rifacimento della pavimentazione di Piazza Diaz la cui conclusione è prevista il giorno 7 luglio.

E’ stata completata la prima fase degli interventi comprendente l’area lato Via Famagosta per proseguire poi nella parte bassa della Piazza, lato parcheggio, e, in ultimo, con la Via adiacente ai condomini. I materiali utilizzati per la pavimentazione sono di tipo drenante come quelli inseriti intorno agli alberi per i quali è stato realizzato un apposito impasto che non compromette la salute della pianta evitando, al contempo, lo sgretolamento della ghiaia e l’usura della pavimentazione stessa.

“Ricordiamo – spiegano dal Comune – che l’intervento è a totale carico della Ditta appaltatrice che ha riconosciuto come legittime le contestazioni fatte dal Comune”.

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