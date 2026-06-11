Savona, al via restauri alla Cappella Sistina e alla torre campanaria della Cattedrale

Savona. Dal 15 giugno il basamento dell’intonaco esterno della Cappella Sistina sarà oggetto di lavori di restauro, nello specifico i prospetti (facciate) di piazza del Duomo e via Ambrogio Aonzo. Prossimamente sarà aperto un cantiere anche nella torre campanaria della Cattedrale Nostra Signora Assunta, con il recupero dei prospetti e delle coperture in ardesia del cupolino ottagonale del campanile.

I lavori alla torre sono finanziati con i contributi 8xmille alla Chiesa cattolica e dalla Fondazione Compagnia San Paolo di Torino. Dato l’interesse pubblico dell’opera di manutenzione delle parti della Cappella Sistina, l’amministrazione comunale ha concesso l’esenzione totale (pari al 100%) dal pagamento del canone di occupazione degli spazi pubblici.

Le operazioni dureranno circa un anno e i cantieri resteranno installati fino al 9 giugno 2027 ma sarà assicurato il passaggio dei pedoni in totale sicurezza e il transito dei mezzi di soccorso e di servizio sia in piazza del Duomo sia in via Aonzo. In caso di emergenza le strutture mobili del cantiere della Sistina saranno disinstallate immediatamente.