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Secondo intervento

Savona, al via il ripristino della pavimentazione e della fontana in piazza Diaz

I lavori verranno eseguiti a spese della ditta che aveva fatto i lavori nel 2024

savona vista veduta dall'alto Teatro Chiabrera

Savona. Partiranno il prossimo lunedì 22 giugno gli interventi di ripristino della pavimentazione in Piazza Diaz, lavori attesi da tempo dal Comune di Savona che verranno effettuati a totale spese della Ditta IPM S.r.l, subappaltatrice dell’intervento di riqualificazione della Piazza eseguito nel corso del 2024. Al termine di questi lavori verrà ripristinata la fontana, che è stata chiusa per motivi tecnici, grazie alla ridefinizione degli accessi alla botola.

Tale intervento, la cui conclusione è prevista nella prima settimana di luglio è motivato delle contestazioni espresse, da subito, dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Savona in merito alla non corretta esecuzione di tale lavorazione. Un percorso che si è tradotto, negli ultimi due anni, in numerosi sopralluoghi e confronti con la Ditta che, alla fine, ha ritenuto puntali le contestazioni del Comune assumendosi, a sua volta, responsabilità e disponibilità economica per il rifacimento completo della pavimentazione.

“Fin da subito, – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Savona Lionello Parodi – erano emersi problemi di tenuta del rivestimento che avevano indotto i tecnici dell’Amministrazione a contestare la regolare esecuzione.

Si trattava di criticità successive alla realizzazione della pavimentazione realizzata con il sistema IPM, composta da una miscela di inerti naturali e resina (GeoDrena), effettuata in due fasi, una nel febbraio 2024 all’interno della piazza di fronte al Teatro Chiabrera, e l’altra a settembre 2024 nella parte del vicolo carrabile laterale al Teatro.

Sono seguiti quindi innumerevoli sopralluoghi e confronti con la a ditta IPM S.r.l che accogliendo le contestazioni si è fatta quindi carico del rifacimento completo della Piazza”.

I lavori inizieranno quindi lunedì 22 giugno, data scelta per garantire al Teatro Chiabrera la conclusione degli spettacoli programmati, e per evitare la chiusura prolungata di tutta la piazza e della via laterale per tutta la durata degli interventi, è stata disposta l’esecuzione dei lavori in tre fasi: una comprendente la zona lato Via Famagosta; una nella parte lato banca e zona bassa della piazza e l’ultima comprendente la via adiacente i condomini. Durante questa ultima fase, dal 1 al 5 luglio, dovrà essere necessariamente interdetta la viabilità lungo il vicolo.

“Terminati questi interventi, – conclude l’Assessore Parodi – potremo così provvedere, in modo definitivo, al ripristino della Fontana per la quale sono stati completamente ridefiniti gli accessi della botola e la botola stessa al fine di garantirne ingressi agevolati e in sicurezza per le manutenzioni relative alla pulizia periodica dei filtri e al meccanismo di funzionamento.”

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