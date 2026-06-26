Savona. Al via il progetto accoglienza “MuSa” e Ufficio Informazione Turistica per la creazione di un nuovo Point nel cuore della città. Approvata la nascita di un nuovo punto di accoglienza, in sinergia con lo IAT della Darsena, che potenzierà l’offerta turistica e culturale valorizzando le realtà museali savonesi.

“All’interno della valorizzazione delle emergenze culturali della città, una delle azioni strategiche è rappresentata proprio dalla creazione di un nuovo Point di accoglienza museale e turistica nel cuore di Savona potenziando, al contempo l’intero patrimonio cittadino che, partendo dai Musei Civici collaborerà con tutte le realtà museali savonesi – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro – Oggi l’unico ufficio IAT è ubicato in Darsena nei pressi del Terminal Crociere promosso nell’ambito di un accordo con AdSP e Costa Crociere in ragione dell’elevato numero di crocieristi in transito a Savona. Nonostante la limitata distanza con il centro storico, è emersa l’opportunità di realizzare un punto informativo nel centro storico, dove hanno sede le principali attrazioni culturali e dare in questo modo risposta ai turisti che non appartengono ai flussi delle crociere”.

” L’obiettivo, – prosegue l’assessore Negro – si sposa con la volontà di rafforzare l’accoglienza dei visitatori alla Pinacoteca civica e all’intera rete dei musei savonesi (MuSa). Si è proceduto, quindi, con l’affidamento di un incarico per uno studio di fattibilità relativo allo spostamento della biglietteria della Pinacoteca Civica, attualmente ubicata al terzo piano di palazzo Gavotti. Lo spostamento al piano terra del palazzo, con affaccio su strada (spazi attualmente concessi alla Fondazione Milena Milani), garantirà maggiore visibilità non solo alla Pinacoteca ma all’intera rete museale essendo luogo centrale su cui convergono più musei (Pinacoteca civica, Museo della Ceramica e Complesso della Cattedrale). Inoltre, mi preme sottolineare che questa operazione di trasferimento della biglietteria costituisce, anche, un primo tassello di una progettazione più ampia che riguarda il totale ripensamento degli spazi espositivi della Pinacoteca e della Fondazione Museo d’Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo Onlus che ne valorizzerà maggiormente le opere e, al contempo, la figura di Milena Milani”.

“Oltre a essere biglietteria, bookshop specializzato e punto informativo a disposizione di tutti i musei savonesi, lo spazio sarà un nuovo Ufficio di Informazione ed Accoglienza turistica: qui i visitatori avranno accesso a tutta l’offerta culturale e turistica di Savona e del territorio circostante. La sua funzione di orientamento per i turisti sarà anche in questo caso garantita dalla posizione centrale e strategica dello spazio individuato: piazza Chabrol è un vero e proprio raccordo tra la città medievale prospiciente alla vecchia darsena e la Savona dello sviluppo urbano otto e novecentesco.”