Savona 2027, Russo: “Coalizione unita intorno al progetto, mai una maggioranza così compatta”. Santi o Orsi? “Penso a cosa dobbiamo fare”

Savona. “Oggi sento lo stesso sostegno della coalizione che avevo cinque anni fa. Quando mi sono candidato ho sempre detto che al centro c’è il progetto, l’aggregazione avviene attraverso il progetto. Chi mmi ha sostenuto nel 2021 ha aderito e contribuito all’agenda, questo è stato il nostro filo conduttore per tutto il mandato. Noi abbiamo fatto un documento che mette a confronto cosa avevamo scritto e cosa abbiamo fatto. Questo approccio, nel corso del mandato, si è rafforzato e ha cementato la maggioranza. Mi permetto di dire che raramente a Savona si sia vista una maggioranza così compatta per tutto il mandato. Sottolineo che non è conformismo o apatia, ma deriva dalla convizione di raggiungere l’obiettivo comune e, anche con idee diverse, la quadra si trova”.

Il sindaco di Savona Marco Russo ne parla nell’intervista condotta dal giornalista di IVG Nicola Seppone e dal direttore Andrea Chiovelli nel podcast La Telefonata.

Il sindaco conferma la sua ricandidatura e spiega che il percorso verso le prossime elezioni amministrative è già iniziato da diversi mesi: “Ci siamo riuniti a luglio dell’anno scorso, abbiamo percorso una parte di strada, ora lavoriamo sui nuovi progetti. Ci siamo incontrati a novembre, a gennaio e ancora 10 giorni fa. E’ un lavoro collettivo che sta coinvolgendo la città nei nuovi obiettivi. Siamo uniti dall’idea di città che vogliamo si realizzi“.

Le prossime elezioni si avvicinano ed è tempo di bilanci: dopo quasi cinque anni anni di cosa è orgoglioso e di cosa pentito? “Confesso una certa difficoltà a rispondere, non ho ancora fatto un bilancio, sono ancora assorbito dalle cose da concludere”, risponde subito e aggiunge: “Capitale Italiana della cultura è stato qualcosa di eccezionale. Quando lo dicevo in campanga elettorale veniva interpretata come una sparata, quando l’ho rilanciata da sindaco mi guardavano come se fossi matto e se avessi proposto di giocare in Champions League, alla fine ha generato tanto orgoglio nei savonesi al punto da essere delusi di aver perso. Per la cosa negativa ho l’imbarazzo della scelta, non saprei individuarne una in particolare, ma non perché non ce ne siano. La cosa che non è andata come avrei voluto forse è stato non essere riusciti a valorizzare le tante energie e persone che avrebbero contribuito alla realizzazione del progetto di città, non per mancanza di volontà ma per impossibilità di gestire i tempi”.

Nei giorni scorsi hanno annunciato la discesa in campo i consiglieri comunali Fabio Orsi e Piero Santi. Per il sindaco sarebbe meglio sfidare Orsi o Santi? “Guardo a quello che dobbiamo fare e correggere, alle persone che dobbiamo coinvolgere, al lavoro che dobbiamo fare con la città, il nostro impegno è questo”.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO DI SAVONA MARCO RUSSO