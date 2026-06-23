Savona 2027, Orsi chiede ai consiglieri del M5S di far parte del progetto: “Interessati alle persone e alle capacità, oltre i tipici schieramenti”

Savona. “Procedono gli incontri per costruire il progetto per Savona Città (annunciato un mese fa dai consiglieri Fabio Orsi e Piero Santi). Questa settimana incontriamo gli altri consiglieri comunali di opposizione, in special modo quelli espressione di gruppi civici, che ci hanno già manifestato grande interesse per l’iniziativa. Tengo però in particolar modo a rendere pubblico e trasparente che chiederò a Manuel Meles ed a Federico Mij, i due consiglieri comunali ‘pentastellati’, di far parte del nostro progetto“. Lo dice Fabio Orsi, consigliere di PensieroLibero.zero.

“Mentre altrove, secondo le solite logiche trite e ritrite, si parla di ‘accordi programmatici’ con il Movimento 5 Stelle – prosegue Orsi – per le prossime elezioni comunali, noi siamo interessati invece alle persone e alle loro capacità, andando ben oltre i tipici schieramenti di colore che non servono a nulla nell’amministrare una Città col buon senso”.

“Meles e Mij sono due ragazzi eccezionalmente preparati, pieni di entusiasmo, senza preconcetti e che amano Savona. Requisiti che occorrono per offrire una vera alternativa all’attuale amministrazione. A noi, come abbiamo detto a più riprese, interessano la condivisione dei propositi, la competenza, la comunanza dei fini e la fiducia personale“.

“In questi cinque anni ci siamo trovati d’accordo praticamente su tutto, in particolare su come si governa e non si governa una città, e non vedo perché ipotetiche ‘appartenenze a logiche romane’ forse differenti, debbano tenerci lontani da un progetto che ci auguriamo davvero possa svilupparsi anche con loro e con gli altri colleghi di opposizione, ed aprirsi poi a forze nuove del tessuto civile, commerciale, associativo e imprenditoriale della Città di Savona”.