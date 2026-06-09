Savona, 14enne investito sulle strisce pedonali in via Quattro Novembre

Savona. Investimento sulle strisce pedonali questo pomeriggio, martedì 9 giugno, a Savona in via Quattro Novembre.

Stando dalle informazioni ricevute si tratterrebbe di un giovane ragazzo di 14 anni che è stato investito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Savona. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona per effettuare gli accertamenti del caso.

Per lui si prospetta un lieve trauma cranico in seguito alla caduta. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilevamenti del caso, per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e la gestione della viabilità.